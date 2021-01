Také druhá konfrontace volejbalistů Kladna a Liberce vyzněla jasně pro tým ze severu Čech. Na domácí palubovce porazil bez opor Křesťana a Hýského hrajícího soka 3:0 (13, 19, 22) a stejným poměrem uspěl i v kladenské odvetě, kde měl jen o málo víc práce.

Volejbalová extraliga: Kladno porazilo Příbram 3:0. | Foto: Roman Mareš

„Dnes to byla smutná píseň. Soupeř hrál jen to, co potřeboval,“ posteskl si asistent poražených Tomáš Samsely s tím, že se jeho týmu nedařilo na bloku a když už zlepšil přihrávku, nedokázal dobře útočit. Až v závěru utkání si v tomto směru vylepšil statistiku.