"Zhluboka jsme si oddechli," řekl druhý trenér vítězů Petr Klár a přiznal, že Orli byli z nutnosti vyhrát nervózní, zatím co jejich protivník neměl co ztratit. Hrál bez stresu a odvážně.

"Kvalita ale byla na naší straně. Pomohlo nám, že pro mě z neznámých důvodů domácí měli na hřišti svého nejlepšího hráče Čecha jen sporadicky," doplnil.

V prvních třech setech šlo Kladno do koncovky vždy za vedení 23:20. V prvním domácí i pomocí dvou bloků stav otočili a potom, co Okosanovič útočil do autu, proměnili druhý setbol.



"Bylo to na infarkt. Neuhrát takovou koncovku v hale, kde je komorní prostředí a zima, bychom neměli, zejména když tady většinou máme se soupeřem problémy," podotkl Klár.

V druhé sadě opět málem nechalo soupeře vyrovnat. Naštěstí mu Palacios zajistil setbol, který blokem využilo.

V třetím dějství Orli už žádnou komplikaci nepřipustili a opět ji zakončili na první pokus.

Poslední sada byla vyrovnaná do stavu 17:16 pro Kladenské. Orli pak svůj náskok navýšili až na sedm bodů. Velký náskok se jim hodil v koncovce, kdy zlínským útokem do autu ukončili utkání až na čtvrtý pokus.

Kladno v utkání dobře servírovalo a vedle tradičního bodového přídělu univerzála Okosanoviče (22) zaujal bodový příspěvek blokařů.



Kapitán Zajíček se blýskl patnácti a Kolumbijec Palacios devíti body! "Středem jsme hráli skvěle. Na Zlín to platilo," pochvaloval si Klár.

Orli zakončí dlouhodobou část už ve čtvrtek, kdy hostí poslední Ústí nad Labem. Pokud získají kýžený bod, narazí ve čtvrtfinále stejně jako před rokem na Brno.

Zlín - Kladno 1:3.

Sety: 24, -22, -20, -20. Esa: 7:5. Bloky: 5:10. Čas: 109 minut.

Kladno: Zajíček (15), Palacios (9), Hýský (8), Okosanovič (22), Staples (9), van Haarlem (4), libero Moník. Střídali: Vemič, Kuboš (1).