Trenér poražených Milan Fortuník řekl, že výsledkově to vyznívá hodně špatně, ale ve všech setech vedli. V druhém o čtyři body (15:11).

"Bohužel jsme doplatili na to, že jsme neudrželi dobré momenty, které jsme v setech měli. Tvrdě jsme za to zaplatili," poznamenal.

Orli za celé utkání nedovolili soupeř ani jeden přímý bod, sami zaznamenali čtyři.

"Myslím, že na přihrávce jsme byli lepší, nedokázali jsem však bodové situace využít. To byl zádrhel," podotkl kladenský kormidelník a ač nerad někoho chválí, vyzdvihl výkon libera Kunce. "Už řadu zápasů po sobě je výborný," prohlásil.

Nejvíce bodujícím hráčem utkání byl se čtrnácti body kladenský univerzál Platačs. "Nehrál špatně. Všichni přitom mluví o jeho protějšku van Dijkovi, kterého jsme dokázali ubránit," pochvaloval si hlavní kouč Kladna, který je hrdý na fanoušky Orlů.

Přijeli také do Prahy, proto ho nadzvedla hloupá invektiva domácího hlasatele, jenž vyzýval příznivce Lvů k návštěvě kladenského utkání, aby v hale vůbec někdo byl!

"Asi neví, že máme jedny z nejlepších příznivců u nás. My máme fanoušky a Praha jen diváky. Měli by mu to v úterý dokázat, ať příště nekrafe takové hlouposti," konstatoval Fortuník.

Trenér vítězů Tomáš Pomr po utkání pochválil celý svůj tým. "Byli jsme zkoncentrovaní, zodpovědní a hráli jsme přesně to, co jsme si řekli. Přestože nás soupeř tlačil servisem a často dostal do nevýhodných situací, tak jsme se z nich dokázali prosadit," uvedl.

Kapitán Orlů Jiří Kraffer mínil, že se hrál dobrý volejbal, přičemž výsledek neodpovídá dění na hřišti. "Lvi byli v některých pasážích preciznější. Vždy rozhodla jedna naše špatná série na příjmu," řekl s tím, že do Prahy se chtějí vracet za stavu 1:1.

Lvi Praha - Kladno 3:0.

Sety: 23, 21, 22. Esa: 0:4. Bloky: 9:7. Čas: 70 minut. Diváci: 295.



Kladno: Špulák (4), Kyjanica (6), Platačs (14), Seppänen (9), Kraffer (6), van Solkema (3), libero Kunc. Střídali: Hýský (2), Lohr (2), Hancock, Fortuník.