Krásná pouť kladenských volejbalistů druhým nejvýznamnějším evropským pohárem skončila v osmifinále. V odvetném utkání CEV Cupu podlehli v Nantes 0:3 a nenavázali tak na domácí výhru 3:2.

Kladno Volejbal cz - Nantes Rezé Métropole Volley 3:2, Osmifinále CEV volleyball Cup, 12. 12. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

V Bretani se naplnily předpoklady sázkových společností, které jednoznačně favorizovaly domácí celek. Francouzský vicemistr je naplnil, to ovšem neznamená, že by Orli zklamali. Tažení pohárem se řadí mezi největší úspěchy klubu.

"Nemáme se za co stydět. Prali jsme se a dělali, co jsme mohli. Soupeř doma ukázal svoji sílu. My je zase přetlačili u nás," řekl kladenský asistent Tomáš Samsely.

Velkou zbraní vítězů bylo podání. "Celý zápas postavili na tom, že nás budou mlátit servisem a vycházelo jim to. My jsme se s tím nedokázali na přihrávce srovnat. Šlo nám to jen chvílemi," poznamenal druhý kouč Orlů a připustil, že tam mohl být i respekt před soupeřem a halou zaplněnou 3600 diváky.

Dalším plusem vítězů byl fakt, že se výborně nachystali na kladenského univerzála Kristapse Platačse. "Připravili se na něj a je možné že ani neměl svůj den. I zabijáka to jednou může potkat," připustil Samsely.

Do poloviny úvodní sady byli převážně ve vedení hosté. Druhá část ale patřila domácím, kteří v závěru nepřipustili drama a uhráli poslední tři body. Blokem proměnili první setbol.

V druhém setu Francouzi ani jednou nepustili Orly do vedení. Tentokrát se však šlo do finále za nerozhodného stavu, když Kladno smazalo tříbodové manko (23:20). Domácí pak opět využili první setbol potom, co vytloukli blok.

Poslední set se chvíli lépe vyvíjel pro hosty. Za stavu 11:11 ale Nantes uhrál šest bodů v řadě a bylo hotovo. Opět jim stačil jeden pokus na ukončení setu i zápasu.

Nejvíc bodujícím hráčem zápasu byl domácí Lopez, autor patnácti bodů.

Kladnu utkáním ve Francii skončila dlouhá šňůra osmnácti duelů vměstnaných do pouhých dvou měsíců. Potom, co ve středu ráno v 6.30 hodin odletí domů, čeká hráče do 25. prosince volno, byť jim kondiční trenér připravil malé úkoly. Domů odjedou pouze Seppänen a Kyjanica. Ostatní budou trávit svátky v Kladně.

V sobotu 30. prosince zahájí domácím duelem s Ostravou druhou polovinu základní části extraligy.

Nantes - Kladno 3:0 (20, 23, 19).

Esa: 3:0. Bloky: 5:5. Diváci: 3600. Čas: 88 minut.

Kladno: Zajíček (7), Graham (6), Platačs (7), Seppänen (9), Goncalves (11), Neves (1), libero Fernández. Střídali: Imamura (2), Kyjanica.

CEV Cup 2023-24

1. kolo: Gent (Belgie) - Kladno 3:2 (22, -17, -21, 25, 14), Kladno - Gent 3:0 (17, 14, 20); Narbonne (Francie) - Nantes 0:3 (-17, -18, -16), Nantes - Narbonne 3:1 (17, - 21, 22, 23, -19).

2. kolo: Kladno - Bijeljina (Bosna a Hercegovina) 3:0 (18, 19, 15), Bijeljina - Kladno 1:3 (-17, -17, 23, -22); Nantes - Chaumont (Francie) 3:1 (-15, 23, 21, 21), Chaumont - Nantes 2:3 (-22, 18, 16, -19, -12).

Osmifinále: Kladno - Nantes 3:2 (-26, -20, 19, 17, 13), Nantes - Kladno 3:0 (20, 23, 19).