Orli dokázali dvakrát srovnat stav setů a lépe začali tie break. V jeho polovině ale šli do vedení Severočeši, kteří měli v koncovce k dobru tři body (13:10).

Kladno ještě při servisu Křesťana závěr zdramatizovalo, avšak hned první mečbol soupeř využil, když zablokoval útok právě zmíněného univerzála.

Pro kapitána poražených Adama Zajíčka bylo vyřazení z poháru velkým zklamáním, protože přípravě na zápas věnovali hodně času. Do Varů jeli už dva dny před utkáním a zaměřili se také na video přípravu.

"Pak prostě jedna osoba to vezme do rukou a hraje právě naopak. Jeden z cílů sezony jsme nesplnili, ale musíme se z toho oklepat a vybojovat předkolo play off," řekl reprezentační blokař.

Hlavní trenér Milan Fortuník mínil, že jeho hráči nebyli schopni dodržet taktiku, kterou si stanovili před utkáním. "A za to jsme pykali," poznamenal.

Kapitán Ústí Luboš Bartůněk byl za cennou výhru nesmírně rád. "Kladno hrálo skvěle hlavně na servisu. Nám nešel příjem a trápili jsme se na bodovkách," uvedl lídr Severočechů, kteří v semifinále narazí na domácí Karlovarsko.

Orly čeká už ve čtvrtek první utkání předkola play off extraligy. Na své palubovce přivítají Brno (18.00). Na Kladně by se v pondělí 1. března hrálo i případné rozhodující třetí utkání.

Ústí n. L. - Kladno 3:2.



Sety: 21, -23, 23, -20, 12. Esa: 5:12. Bloky: 20:13. Čas: 133 minut.



Kladno: Křesťan (17), Zajíček (13), Hýský (17), Kraffer (20), Kyjanica (9), Palgut (3), libero Kunc. Střídal: Mikulenka.