Bylo to na palubovce obhájce titulu Karlovarska, které navázalo na skvělý výkon z Champions League, kterým potrápilo nejlepší evropský klub posledních dvou sezon - Kedzierzyn-Koźle (1:3). V souboji prvního se čtvrtým týmem pořadí extraligy nepovolilo Orlům ani set.

"Skoro všichni jsme na utkání v Polsku koukali a od začátku jsme věděli, že to bude extrémně náročné, což se potvrdilo. Soupeř měl výborný servis, dobře bránil a o útoku ani nemá cenu se bavit," řekl po zápase druhý trenér Kladna Tomáš Samsely s tím, že ho krátce po posledním míči nenapadá, co by mohl Orlům vyčíst.

"Rvali jsme se, ale na kvalitu to nestačilo," dodal.

Favorit si hned na začátku utkání vypracoval náskok pěti bodů a sérii pěti míčů set ukončil. Výsledkem byla hladká výhra, na které měl výrazný podíl polský univerzál Sasak (7).

Západočeši mají ještě jednoho výtečného Poláka, a to smečaře Wieseho, který společně s Ihnátem (oba 8) bodově táhl svůj tým v přece jen o něco vyrovnanější druhé části.

Poprvé do vedení šli hosté až na začátku třetí sady. Eso se povedlo Špulákovi, na nějž navázali přesnými útoky Grozer s Andersenem. Zdařilý úsek Orlů zakončil další přímý bod z podání, který byl opět dílem mladého blokaře Špuláka.

Na vydařený úvod Orli ještě navázali a vyhrávali už 9:3. O vedení přišli až po bloku Sasaka (18:18). Když potom polské duo zařídilo sérii tří bodů, bylo rozhodnuto. Tečku za utkáním udělal bývalý kapitán Kladna Zajíček.

V sobotu hrají Orli doma, kde přivítají Beskydy (16.00).

Karlovarsko - Kladno 3:0.

Sety: 14, 18, 21. Esa: 4:3. Bloky: 11:3. Čas: 76 min.

Kladno: Špulák (8), Andersen (7), Seppänen (6), Grozer (7), van Solkema (1), Platačs (10), libero Kunc. Střídali: Hýský (2), Fortuník, Kraffer (2).