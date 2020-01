Navíc většinu přestávky byl mimo i druhý kouč Petr Klár, který je asistentem juniorské reprezentace, jež se připravuje na srpnový evropský šampionát v Brně, a také seniorští reprezentanti Zajíček a Moník, kteří v Německu absolvovali olympijskou kvalifikaci.

Aktuálně v tabulce šestí Orli zakončili uplynulý rok porážkou 0:3 v hale pražských Lvů a v pondělí v 19.30 hodin vyzvou soka, na jehož palubovce rovněž neuhráli ani set. Bude jím páté Brno, které má o tři body víc a k tomu zápas k dobru.

"Brnu si sedla sestava. Zdobí ho rychlá hra a kvalitní servis. Doufám, že se s ním vyrovnáme," uvedl trenér Fortuník a upozornil na fantastické výkony opory celku z moravské metropole, mladého univerzála Římala, jenž výtečně nahradil současného hráče Kladna Okosanoviče.

Orli mají před sebou náročný lednový program. Vedle extraligy hrají ve středu doma čtvrtfinále Českého poháru se Lvy Praha, týden na to je čeká v hlavním městě odveta a v závěru měsíce přivítají v evropském Challenger Cupu Sporting Lisabon. Druhý duel se bude hrát v Portugalsku dva týdny na to.

Kladno by chtělo do konce měsíce posílit kádr komplexním hráčem. Petr Klár dlouho jednal se smečařem finského nároďáku Elvissem Krastinsem. "Bohužel dal přednost francouzskému Nice. Riviéře jsme nemohli konkurovat," posteskl si Klár s tím, že možnost posílit kádr, ještě nevzdávají. Nechtějí ale zbytečně vyhazovat peníze za hráče, který by nebyl rozdílový.

Na zápas s Brnem klub připravil speciální akci pro maturitní ročníky! Nabízí studentům vstup na volejbalový zápas zdarma, a k tomu ceny do tomboly na jejich maturitní ples. Maturanti, kteří přijdou fandit, mají vstup zdarma, a k tomu naroste jejich maturitní tombola na školním plese, pokud jich v jedné skupině dorazí minimálně patnáct. Pište na klub@kladno.volejbal.cz!