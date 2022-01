Zápas tak sledoval pouze z televizní obrazovky. "Bylo to hrozné. Byl bych rád, kdybych to příště nemusel absolvovat," řekl s tím, že nejhorší to pro něj bylo v průběhu čtvrté sady, kdy Kladenští za stavu 20:19 sahali po třech bodech.

Ač patří Ostravě až devátá příčka tabulky, není radno její mladý, bojovný tým podceňovat.

"Dokáží zatlačit na servisu. Mají na to hráče. Očekávám, že to bude pro nás po výpadku v Beskydech hodně vypjatý zápas," řekl Fortuník a dodal, že podobným stylem hraje Brno, které v Kladně bleskově pohrávalo 0:2, aby nakonec podlehlo až v tie breaku.

Orli se musí vyrovnat s bolístkami u některých hráčů. Určitě nebudou Hýský a Hancock. První je v karanténě, druhý má podvrknutý kotník.

Kladenský klub myslí na nemocné, proto se mohou diváci v rámci utkání zapsat do Českého národního registru dárců kostní dřeně.