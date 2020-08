Po jedné výhře a porážce zakončilo Kladno první den turnaje. Do první akce nové sezony vstoupili výhrou 2:1 nad Ústím nad Labem (-19, 17, 27), aby posléze podlehli domácímu celku 1:2 (-17, -21, 20).

Než se Orli rozkoukali, prohráli s Ústím úvodní páteční set. "Potom to byla přetahovaná o každý bod. Byly tam pozitivní věci, jako velká bojovnost ," řekl kapitán Adam Zajíček a pochválil mladého nahrávače Matěje Martinča, který záhy nahradil Ondřeje Fortuníka, jenž si poranil lýtko. Také on se však potýkal s lehčím zraněním.

V duelu s Libercem Kladenští prohrávali už 0:2. Podle blokaře Orlů tam byl z kladenské strany zbytečný respekt. "A bylo znát, že větší sehranost byla na straně Dukly. Celkově jsem to čekal horší a jsem rád, že jsem se mýlil. O to víc se těším na zítřek," uvedl Zajíček.

V neděli si Kladenští připsali do tabulky dvě výhry a obě poměrem 3:0. Nejprve porazili Beskydy (21, 23, 23) a posléze i Příbram 3:0 (23, 28, 22). Jak ukazují poměry setů, byla to vyrovnaná utkání, přičemž Orli většinou neměli dobré vstupy do jednotlivých sad.

Lídr Orlů Zajíček celkově sobotní hru chválil. "Z naší strany to bylo volejbalovější než v pátek. Udělali jsme méně nevynucených chyb, lépe jsme podávali a přihrávali. Také mladý Matěj Martinča nahrával ještě lépe než včera," podotkl s tím, že z jejich strany to byl dobrý sport. "Kdy mně někdo před turnajem řekl, že budeme druhý, nevěřil bych mu. Dobré je, že víme, na čem pracovat," uzavřel kapitán Kladna.

Kladenští byli po oba pod Ještědem bez hlavního kouče Milana Fortuníka, jenž se oddával svatebnímu veselí. Následující víkend, kdy mají turnaj v Odolena Vodě, už u týmu bude.

Další výsledky: Liberec - Příbram 2:1, Příbram - Beskydy 3:0, Ústí - Beskydy 2:1; Příbram - Ústí 2:1, Liberec - Ústí 2:1, Liberec - Beskydy 3:0 .

Pořadí: 1. Liberec (9:3) 9 bodů; 2. Kladno (9:3) bodů; 3. Příbram (6:6) 6 bodů; 4. Ústí ( 5:7) 5 bodů; 5. Beskydy (1:11) 1 bod.