Pochopitelně hodně rozčarovaný byl po utkání hlavní kouč poražených Milan Fortuník.

„To není výsledek, který by měl odpovídat našim ambicím a kvalitě týmu. Bohužel domácí nás předčili a zaslouženě

vyhráli,“ řekl s tím, že tým ukázal, jak je momentálně nastavený, jak hraje, jak je soudružný a jak v těžkých situacích podléhá tlaku.

„Je to nejvyšší stadium alarmu. Víc se k tomu nedá říct,“ řekl Fortuník.

Brňané stejně jako v play off vsadili na servis a vyšlo jim to. První set ale nabídl oboustranně mnoho chyb na podání. Orli se do jeho konce na základní čáře nechytili, zatímco brněnský Římal nasadil k sólu. Z jeho deseti bodů bylo pět přímých, přičemž domácí univerzál sadu ukončil sérií tří es!

Druhý set vyzníval pro hosty o něco lépe. I díky blokům získali dvoubodový náskok (20:18), v koncovce však znovu selhali. Sadu opět zakončila šňůra tří bodů soupeře. Konkrétně. Po dvou omylech Okosanoviče a chybném útoku Hýského darovali Brnu vedení 2:0.

Ani v závěrečné sadě se papírový favorit nedokázal zvednout. Naopak. Prohrával už o sedm bodů a stejným rozdílem padl. Domácí ukončili utkání hned na první pokus. Jak jinak než esem Hrazdíry.

Podle kouče Fortuníka je jediné čtvrteční pozitivum, že po příjezdu nočním vlakem do Prahy nejspíš stihnou poslední metro.

Brno – Kladno 3:0.

Sety: 19, 22, 18. Esa: 12:1. Bloky: 3:9. Čas: 72 minut. Diváků: 220.

Kladno: Zajíček (5), Sobotka (6), van Haarlem (2), Okosanovič (14), Vemič (6), Hýský (3), libero Moník. Střídali: Kuboš, Fortuník, Mikulenka.