V zápase jim ale budou scházet tři pozitivní hráči!

Kapitán týmu Adam Zajíček uvedl, že se na sobotu celé družstvo nesmírně těší. "Pauza bez zápasového vytížení byla dlouhá. Bereme to jako nový start sezony," řekl s tím, že se nemůže dočkat stresu souvisejícího se zápasem.

Kladenští v posledním utkání před nucenou přestávkou obrali o bod vysoce favorizované České Budějovice. "Dnes to beru jako by se nic nestalo. Normálně by to byla po nás vzpruha, takhle to opět bude o hledání souhry a dalších věcech," podotkl reprezentační blokař a uznal, že v létě dobře doplnění Severočeši pro něj překvapivě podávají kvalitní výkony. "Také pro soupeře jde o restart sezony, takže co bylo, nemusí platit," podotkl.

Je tady však jedno velké Ale. Oba podzimní výkony Orlů na palubovkách soupeřů v Ostravě (0:3) a Zlíně (1:3) byly slaboučké. "Kdyby jste mi je nepřipomněl, tak už jsem na ně zapomněl. Třeba nám pauza pomůže. Věřím, že naše hra bude diametrálně odlišná," prohlásil lídr Kladna.

Pokračování atypické sezony provětrá pokladnu extraligových klubů. Všichni hráči, včetně realizačního týmu, musí maximálně 48 hodin před začátek utkání podstoupit test na covid-19. Proto je kouč Milan Fortuník rád, že začínají venku a nemusí na poslední chvíli řešit opatření, která se týkají také dalších osob nutných k utkání jako jsou například podavači míčů.

Jak přiznal, jediným Kladna se potýká s koronavirem. Páteční testy vyřadily Kraffera, Kunce a Vostárka. Zraněný je Fortuník.

"Rozhodně zápas odehrajeme, i když bude složité dát sestavu dohromady," řekl kouč Orlů a dodal, že příští týden je čekají další tři utkání. V úterý hostí Prahu, v pátek hrají pro změnu v Praze a v sobotu hostí Odolena Vodu.