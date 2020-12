Když se k tomu přidají vánoční svátky, budou v jednom kole, protože absolvují také výjezdy do Brna, Liberce a Českých Budějovic. Prosincový rozvrh začíná v úterý v Příbrami, kde je čeká souboj s Kocoury, které od nové sezony vede dlouholetý asistent Kladna Petr Klár.

„Upřímně, tohle vůbec neřeším, v současnosti je to podružná záležitost,“ řekl před soubojem se svým bývalým kolegou hlavní kouč Orlů Milan Fortuník, jenž neví, s jakou sestavou ke středočeskému derby odjede. V pondělí odpoledne totiž čekaly pětici hráčů kontrolní covidové testy. Ostatní už mají po karanténě, přičemž některým bude končit tříměsíční ochranná lhůta, takže časem budou muset projít dalšími testy.

„V úterý v Příbrami víceméně už počtvrté zahájíme sezonu a nevím, co mohu od utkání čekat, protože trénujeme v šesti sedmi lidech. Je to k vzteku,“ posteskl si trenér Fortuník před zápasem, po kterém se Kladenští mohou propadnout až na dno extraligové tabulky. Aby se tak nestalo, musí uhrát alespoň set. Mají však nejméně odehraných zápasů.

Jak bylo zmíněno, měli by Orli v prosinci zvládnout porci zápasů rovnající se téměř polovině základní části. „Rádi bychom toho odehráli do Vánoc co nejvíc,“ podotkl Fortuník a prozradil, že právě proto chtějí duel s Odolena Vodou sehrát už 15. prosince jako televizní zápas. Otázka je, zda dostanou požehnání.

Program Orlů do konce roku:

Úterý 1. prosince - do Příbrami, pátek 4. 12. doma Beskydy, sobota 5. 12. do Brna, pátek 11. 12. - do Liberce, sobota 12. 12.- doma Zlín, pátek 18. 12. - doma Karlovarsko, sobota 19. 12.- do českých Budějovic, pondělí 28. 12. - doma Odolena Voda, úterý 29. 12. - do Prahy a středa 30. 12. - doma Praha.

Utkání začínají v 18 hodin, pouze v Liberci se hraje o hodinu dřív.