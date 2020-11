Naplnily se totiž obavy modlícího se kouče Milana Fortuníka, které měl před pátečními testy na covid-19. Oproti sobotnímu utkání v Ústí nad Labem se sice uzdravili dva hráči, do karantény však musí další tři, což jsou v souhrnu čtyři borci. Většinou ze základní sestavy.

Kapitán Adam Zajíček je pochopitelně rozčarovaný. "Mrzí nás to, protože děláme maximum, abychom se nákaze vyhnuli. Je to začarovaný kruh. V příštích testech se může objevit vir zase u někoho jiného. Třeba u trenérů. Musíme být trpěliví, nic jiného nám nezbývá," povzdechl si reprezentační blokař s tím, že nemá informace, že by před víkendem onemocnění zasáhlo do jiných týmů.

Jen Příbram si covidem kompletně prošla v září.