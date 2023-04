Když se fotbalisté Hřebče probili na jaře poprvé do čela krajského přeboru, vydrželi tam jediné kolo. To tentokrát nedovolili, Dobříš doma rozbili vysoko 6:0 a dál útočí na velký triumf. Tři góly vstřelil nejlepší střelec soutěže Miroslav Novák. Teď čeká Hřebeč přímá bitva o první flek doma s Nespeky.

SK Hřebeč - SK Doksy 4:0 (1:0), KP, 5. 11. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Hřebeč se na zápas dobře vyspala, naopak hosté s mladým týmem moc ne, a navíc od 30. minuty hráli v deseti, když mladšího z bratrské dvojice Dolejších – Jana, trefil Machač přímo na stojnou nohu a sudí Zuskin ho vyloučil.

Už to však bylo za stavu 2:0, protože domácím vycházelo vše. V 6. minutě uklízel pro změnu starší Martin Dolejš míč do brány po prodlouženém autu a ve 20. minutě Novák napálil míč z deseti metrů pod klacek bezmocného gólmana Vašáka.

Na jaře zatím dobře hrající Dobříš pak dorazil pořád ještě v první půli zase Novák, tentokrát hlavou po rohu. Bylo v podstatě rozhodnuto, druhý poločas se pouze dohrával. Hřebeč ale měla chuť na góly stále. Hrající kouč Miroslav Novák zkompletoval hattrick, když využil centr na malé vápno a s osmnácti přesnými trefami zase trochu odrazil nápor pronásledovatelů v čele s velimským Janem Jíchou (14).

Činili se i další, méně tradiční bombeři. Na 5:0 dal Dominik Hajný a skóre uzavřel utěšenou střelou z vápna Pinkas.

„Pro hosty to byl těžký zápas, nastoupili s hodně mladým mužstvem a navíc šli do deseti. Příští týden hrajeme doma zápas s Nespeky a všichni se na něj těšíme, u Petra Králíčka (šéfa klubu z Benešovska) jsme byli minuly týden na narozeninách a bylo to super,“ těší se na tahák dalšího kola manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Hřebeč - Dobříš 6:0 (3:0). Branky: 6. M. Dolejš, 20., 39. a 49. Novák, 69. Hajný, 85. Pinkas. Rozhodčí: Zuskin. ČK: Machač (D). Diváků: 262.