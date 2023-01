Orli v duelu těžili z kvalitního servisu. Pouze v druhém setu na základní čáře zaostávali a nechali soupeře srovnat na 1:1. Vynikal Petr Špulák, který na soupeřovu polovinu nasázel deset es!

"Když nad tím přemýšlím, tak to asi bude osobák," pousmál se mladý blokař. "Snad mě to nebude nic stát, ale myslím, že za žlutou kartu budu muset něco zaplatit," řekl s tím, že trest obdržel za příliš dlouhý pohled na stranu soupeře, což se ve volejbalu nesmí. "Bylo to tak, ale oni to dělali také," podotkl.

Co se týče výkonu kladenského týmu mínil, že udělali strašně moc nevynucených chyb. "Nejsem s tím extra spokojený, protože jich bylo fakt hodně. Vydaly by na set, který jsme jim vlastně darovali. Měli bychom se toho vyvarovat," řekl a upozornil, že teď jedou do nepříjemné haly poslední Ostravy, kde se musí v tomto směru zlepšit a vrátit Slezanům domácí prohru 2:3.

Se Zlínem ani na chvíli nepochyboval o výhře za tři body, byť po zásluze prohráli druhý set. "Věřil jsem, že se zvedneme. Ukázalo se, že i když to od nás není optimální, tak to dokážeme," mínil Špulák a pochválil protivníka. "Za mě hráli výborně na příjmu a dobrou práci od nich odvedl nahrávač. Určitě hráli lépe než doma," připomněl hladkou výhru 3:0 ze zlínské palubovky.

Kouč poražených Přemysl Obdržálek uvedl, že hráli to, co jim soupeř dovolil. "Zatlačili nás na servisu, s kterým jsme si nedokázali poradit. Škoda, jinak byli hratelní. Mrzí mě to, protože jsme hráli dobře," prohlásil.

Za Valachy nastoupili dva mladí smečaři, kteří se v minulých sezonách objevili v kladenském dresu. Vedle Adama Kozaka to byl Lukáš Čeketa. Také on mínil, že Kladno bylo lepší na servisu i na příjmu.

"Vlastně bylo lepší ve všem. Neměli jsme co ztratit, bohužel nám to nevyšlo," uvedl a podotkl, že se zlínskou sezonou je jinak spokojený. Na loňské působení v Kladně vzpomíná v dobrém. A objeví se zase někdy v jeho barvách? "Nic není nemožné," pousmál se na závěr.

Kladno - Zlín 3:1.

Sety: 20, -22, 16, 21. Esa: 14:6. Bloky: 10:5. Čas: 99 minut.

Kladno: Špulák (17), Kyjanica (11), Kraffer (12), Seppänen (7), Platačs (12), Fortuník, libero Kunc. Střídali: van Solkema (2), Hýský (4), libero Čmel.