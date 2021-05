Na startovní listině v pořadí třetí MMAsters League kromě českých zápasníků figurují hned tři ukrajinští bijci i našlápnutý Polák Lukasz Radosz. Premiéra v MMA čeká elitního postojáře Luboše Lesáka, těšit se můžete i na zápasy Lukáše Chotěnovského, Maxe Handanagiče či Gora Harutjunjana. Šanci dostanou mladé pušky Němeček, Naswetter, Malina a Štěpán. Devět zápasů na MMAsters League 3 sledujte v pátek od 19 hodin na O2 TV Sport.

Fanoušci se hodně těší na Luboše Lesáka. Toho čeká velká výzva a ještě o něco komplikovanější debut pod pravidly MMA, protože se bude muset popasovat se změnou soupeře. Agresora z MG Teamu proklepne ukrajinský matador Vitaly Baryshnikov, který sbíral první vítězné zápasy ve smíšených bojových umění v době, kdy si český bojovník teprve klestil cestu na výsluní v postojářských disciplínách.

MMAsters League 3 nabídne i profi premiéru mistra ČR v MMA a juniorského šampióna v boxu Dominika Humburgera z Liberce. A také on se musí vypořádat se změnou soupeře. Zraněného „Vikinga“ Vadkertiho nahradil Pavel „Maximus“ Lamacký z hodonínského Vagabund gymu. Lamacký je gladiátor, který se probíjí různými bojišti už mnoho let, ať už pod pravidly Muay Thai, nebo v posledních letech v MMA. Jak si Humburger poradí s protivníkem, který má na svém kontě zkušenosti s borci jako Bahník, nebo Mikulášek?

Polsko bude zastupovat poznaňský Łukasz Radosz a fanoušci jsou zvědaví, zda v hlavním fightu večera napodobí krajana Adriana Dudka a nadchne diváky neobyčejným výkonem. Soupeřem Radosze bude trutnovský Jakub Klauda. Oba borci se mohou pyšnit mnoha tituly z těch nejprestižnějších federací mají doma tolik cenných kovů, že by si mohli s úspěchem otevřít zlatnictví. Konkrétně přinesou do ringu dohromady 11 medailí ze světových a evropských šampionátů IFMA, tedy z nejprestižnější amatérské organizace thajského boxu. To je vizitka, která dává tušit, že se můžeme těšit na souboj evropské, potažmo světové úrovně. Čeká nás skutečně lahůdková "ká jednička“!

V dalších zápasech se střetnou Tomáš Němeček s Domenico Naswetterem (K1), Josef Štummer s Václavem Štěpánem (MMA), Ondřej Malina se postaví Tomáši Laubemu (striking), Andrii Mavrodiiev vyzve Maxe Handanagiče (MMA), Gor Harutjunjan Ondřeje Marvana (striking) a Oleksiy Bondarenko půjde na Lukáše Chotěnovského (MMA).

MMAsters League 3 sledujte v pátek 7. května od 19 hodin na O2 TV Sport, sledovat zápasy můžete také na Tipsportu, pro zahraniční diváky bude připraven PPV stream. Stejně jako první dva eventy bude i třetí MMAsters League hostit NC OAZA Kladno, bohužel znovu bez přítomnosti diváků. Další aktuality najdete na našem webu, facebooku a instagramu.

JAK TO VIDÍ PROMOTÉR MACÁK A MATCHMAKER KINCL

Matchmaker Patrik Kincl:

„Myslím, že MMAsters League 3 bude event, na který budeme ještě dlouho vzpomínat. Samozřejmě se nejvíc těším na naše kluky z All Sport Academy, Lukáše Chotěnovského a Vendu Štěpána. Máme za sebou skvělou přípravu, kluci jdou proti těžkým soupeřům, ale jsou v super formě a očekávám jejich nejlepší výkon. Rozhodně mě zajímá i debut Luboše Lesáka. To je neuvěřitelnej blázen s granátem těžké váhy a jsem zvědav, jak se prosadí v MMA. Nenechám si ujít ani zápas Jakuba Klaudy, který patří mezi top K-1 zápasníky v Česku."

Promotér Dušan Macák:

„Osobně se těším na všechny zápasy, jelikož jsme při skládání všech dvojic velmi pečlivě vybírali soupeře, aby zápasy byly vyrovnané a atraktivní, takže jsem opravdu zvědav, jak to dopadne v reálu. Nicméně pokud bych měl vypíchnout nějaké opravdu lahůdky, tak se nejvíce těším na premiéru Luboše Lesáka v MMA, jelikož znalí vědí, že přestup z postoje do MMA není vůbec jednoduchý. Dále se velmi těším na bonbónek v podání dvou světových thaiboxerů Jakub Klaudy s Lukaszem Radoszem a v neposlední řadě na talenty, kde osobně vidím velký potenciál do budoucna a to v zápasech Václav Štěpán vs Josef Štummer a Ondřej Malina vs Tomáš Laube."

MMAsters League se vrací do Kladna.Zdroj: MMAsters League