„Ve startovní listině máme v každé disciplíně silnou osobnost. Teď si můžeme jen přát, aby nám přálo počasí,“ prohlásil o akci, která je zařazená do bronzové kategorie World Athletics Continental Tour, ředitel Jakub Kubálek.

Na stovce by jí měl být dominikánský sprinter José Gonzales s osobním rekordem 10,04, Němka Rebekka Haaseová na stejné a dvojnásobné distanci (11,06, resp. 22,76), jihoafrická čtvrtkařka Miranda Coetzeová (50,90), islandský diskař Gundi Valur Gundason (69,35), či koulařka Danniel Thomas-Doddová (19,77) z Jamajky.

Vedle člena bronzové smíšené štafety z loňského MS v Budapešti Matěje Krska nastoupí i další medailistka z mixu Lada Vondrová. Utká se s dalšími českými čtvrtkařkami Barborou Malíkovou nebo talentovanou dívkou z Tábora s Lurdes Glorií Manuel.

Na poloviční trať vyběhne další mladičká sprinterka Terezie Táborská, která v extralize v kladenském klubu hostuje. „Čekají mě výborné soupeřky, proti nimž jsem ještě nikdy nestartovala. Bude to skvělá příležitost,“ uvedla.

V silné konkurenci by se mohl zlepšit domácí koulař Tadeáš Procházka. „V poslední době se trochu pral s technikou, ale kdyby se správně trefil do pokusu, mohla by koule dolétnout za dvacet metrů,“ prorokoval Jiří Klesnil, předseda A.C. Tepo Kladno.

Kladno hází a Kladenské memoriály