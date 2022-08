Druhou příčku obsadili jezdci AK Slaný a to i navzdory tomu, že vstup do závodu měli naprosto katastrofální. Po úvodních čtyřech jízdám měli na kontě pouze tři body, naštěstí od druhé série jízd přišlo znatelné procitnutí a Poláci Jakub Jamrog a Oskar Polis přivezli do cíle tříbodový zisk a dvěma body je podpořil Eduard Krčmář. Vše podpořil opět Oskar Polis v jízdě č.11, do níž byl nasazen manažerem Milanem Machem jako Joker a vítězství v této rozjížďce znamenalo zisk šest bodů a posun na druhou pozici. Tu si slánští jezdci již s přehledem pohlídali do konce závodu.

Lídrem týmu byl Oskar Polis, který vybojoval 16 bodů, Eduard Krčmář jich přidal osm a Jakub Jamrog, který startuje po vážném zranění a navíc v úterý večer měl závod v nejvyšší švédské ligové soutěži, si na konto připsal sedm bodů.

Třetí příčku si s Pardubic odvezli plošináři Startu Gniezno. Tento polský tým neprožívá zrovna nejlepší sezonu, sestoupil z druhé polské ligy a ani úvodní extraligový závod v české soutěži na pražské Markétě mu 19.dubna nesedl. V Pardubicích přeci jen zkušený Zbigniew Suchecki (10b.) a bývalý výborný junior Unie Leszno Szymon Szlauderbach (8b.) zabojovali a posunuli družstvo na bronzový stupínek.

Vítěz úvodního závodu AK Markéta Praha se musel vypořádat s neúčastí zraněného dua Josef Franc - Jan Kvěch a manažer Tomáš Topinka tak byl nucen do řad pražského výběru povolat Slovince Nicka Škorju. Ten byl s 11ti body nejlépe bodujícím mužem sestavy, devíti body jej podpořil již jen Petr Chlupáč a to bohužel na víc než čtvrtou příčku nestačilo.

Extraliga měla mít pokračování 11. srpna v Liberci, ale tento mítink je přeložen na náhradní termín 21. září. Na nejvyšší domácí soutěž diváci zavítají ve středu 30. srpna do Slaného, kdy je od 17:00 hodin na programu třetí závod.

Výsledky: 1. ZP Pardubice 40 (Václav Milík 15, Jan Janíček 2, Andržejs Lebeděvs 13, Hynek Štichauer 10), 2. AK Slaný 32 (Jakub Jamrog 7., Eduard Krčmář 8, Matouš Kameník 1, Oskar Polis 16), 3.Start Gniezno 27 (Zbigniew Suchecki 10, Szymon Szlauderbach 8, Marcel Studzinski 4, Mikolaj Czapla 5), 4. .AK Markéta Praha 25 (Petr Chlupáč 9, Jakub Exler DNR., Nick Škorja 11, Jaroslav Vaníček 1, Daniel Klíma 4).

