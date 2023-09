/FOTO, VIDEO/ Stříbro a bronz uhráli hokejbalisté Kladna na dvou velkých předsezonních akcích v domácí aréně u zimního stadionu. Druzí skončili ve skvěle obsazeném Páňa Cupu a třetí ve Final Four Českého poháru, kde doplatili na jeden krátký nepovedený úsek v semifinále se Svítkovem. Teď už je čeká vstup do extraligy a nebude lehký, v sobotu hrají na půdě jarního finalisty play-off Letohradu.

HBC Kladno - Reprezentace ČR 1:3 // Páňa Cup 2023 / Kladno 26. 8. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

V tradičním turnaji Páňa Cup vzpomínají hokejbalisté na svého bývalého spoluhráče Martina Panenku, jenž jim pomáhal k prvním mistrovským titulům nové éry, ale pak podlehl nepřekonatelné nemoci. Na turnaj se povedlo sehnat skvělé soupeře, zejména pak reprezentační celek České republiky, který potvrdil svoje kvality a vyhrál všechny čtyři zápasy.

Kladeňáci skončili hned za ním. „Podle mne jsme byli jediným důstojnějším soupeřem reprezentace. Musíme uznat její sílu a být pokorní,“ řekl po turnaji kladenský trenér Slavomír Švancar.

S Dr. Klaunem běželo na podporu nemocných dětí více než dvě stě Kladeňáků

Jeho tým za sebou nechal švýcarský výběr La Chaux-de-Fonds i extraligové celky Ústí nad Labem a Hradce Králové.

Ve Final Four Českého poháru podlehl v semifinále 0:4 Svítkovu, když tři góly nechal soka nastřílet během pouhých tří minut v první části. V duelu o bronz porazili rysové, jak si Kladeňáci přezdívají, prvoligovou Blatnou.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Kádr se dost proměnil

Představili i nové posily. Staronovou je obránce Jan Pospíšil, Rakovničák a bývalý reprezentant, jenž se do týmu vrací po delší pauze. Hned se stal nejlepším obráncem Páňa Cupu a mužstvo si ho v tajné volbě zvolilo jako kapitána. „Kdo zná Pospu, tak ví, že si nepotrpí na nějaké dlouhé proslovy. Má ale vůdčí charisma, dokáže hráče strhnout jak svým výkonem, tak i přístupem, je pořád pozitivní a tým za ním jde,“ říká Švancar, který si s Pospíšilem ještě zahrál na zlatém MS v Plzni.

Také další posila je z Rakovníka. Brankář Leoš Gerlich rok nechytal, ale předtím dovedl reprezentaci k titulu vicemistra světa. Nahradit má perspektivního Antonína Křemenáka, jenž kvůli studiu odešel do Letohradu. A od začátku ukazuje, že formu má skvělou.

Slavný hokejista i trenér Jan Neliba slaví sedmdesátku

Výraznou posilou je ještě Jaromír Markytán z Prachatic. Bydlí teď v Lounech a Kladno má blíž, navíc už tady v minulosti působil.

Kladno hlásí také ztráty. Kromě zmíněného Křemenáka už nechtěli pokračovat Berouňáci Hrabár s Kohoutem - první zamířil ke konkurenci do Hostivaře, druhý bude hrát zřejmě doma za Kelty.

Slavná jména na střelecké listině

Co je zajímavé, v kolonce střelců se stále častěji objevuje pro Kladno poutavá kombinace příjmení Patera – Procházka. Ne, není to reminiscence na členy slavné Blue Line, ale hokejbalisté na oba kluky dost spoléhají. Jaroslav Procházka je už mladý, ale zkušený hlavní sniper mužstva. Lukáš Patera je pak jedním z nejvýraznějších talentů, na které hodlá Kladno sázet a zařazovat je do kádru.

Drtivá prohra Kanonýry nesrazila, naopak. Útok na superligu hlásí znovu!

„Nechceme loňský rok opakovat a udělali jsme pro to, co šlo. Snažili jsme se hodně dobře potrénovat, zapracovat mladé kluky. Podařilo se také dotáhnout nějaké zkušené hráče, což jak Leoš Gerlich, tak Honza Pospíšil ukázali už při Páňa Cupu. Když přidáme Kendyho (Jaromíra Markytána), musí nutně vedle takových hráčů mladíci růst,“ je přesvědčen Slávek Švancar.

Teď jen zvládnout těžký vstup do soutěže, protože na úvod má Kladno opravdu těžký los a po finalistovi play-off z Letohradu se utkání doma se semifinalistou – Pardubicemi.