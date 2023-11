Na čtvrtém místě tabulky se po desátém extraligovém kole drží hokejbalisté Kladna. Po dvou prohrách se silnými protivníky Svítkova a mistrovského KERT Parku Praha totiž doma převálcovali v poslední době spíše matnou Plzeň 9:1. Rozhodla smršť ve druhé části, kdy nastříleli celkem šest gólů. V neděli navíc mužstvo i bez zkušených hráčů uspělo v Českému poháru, když na hřišti Plzně-Litic vyhrálo 10:2.

Videomomentky / HBC Kladno - HBC Plzeň 9:1, 4. 11. 2023 / CROSSDOCK Extraliga hokejbalu / 4. 11. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Kladno mělo před zápasem s Plzní v tabulce 18 bodů, soupeř jen 5. Karty byly rozdány jasně, ale Západočeši se v první části ještě drželi. Pak už nestíhali. „Hráli jsme dobře, drželi se taktického plánu trenérů, nevymýšleli jsme a pomohli jsme si přesilovkami, které nám teď prostě šlapou,“ komentoval dění na hřišti Ondřej Pražák. Útočník, jenž byl hodně viditelnou personou zápasu, když jednu branku sám dal a čtyři další připravil.

Přesto nechtěl mluvit o osobním příspěvku. „Víc bodů jsem v sezoně nedal, ale povím, jak to je: radši budu hrát třikrát se silným Kertem než takhle jasné zápasy. Jsem ale rád, že to sedělo celému mužstvu a že jsme si připsali body do tabulky,“ tvrdí muž, jenž si zahrál také v reprezentačního dresu.

Zdroj: Bohumil Kučera

Jeden gól připravil i zajímavému benjamínkovi týmu Karlu Šmídovi. I když benjamínkovi… Karlovi je 29 let… V týmu hostuje z Falconu Kročehlavy z nižší soutěže, v extralize však nastoupil poprvé v kariéře a hned i skóroval, právě po akci Pražáka. Radost byla obrovská, navíc slavil v sobotu svátek. „Karel u nás prý byl v mládežnických kategoriích a pak prý i za trenéra Kadlece na pár tréninkách. Teď máme hodně absencí, tak dostal šanci a hrál velmi dobře. Celé naší lajně to šlapalo,“ chválí Pražák.

Posila si zahrála poprvé po 438 dnech, Kanonýři i s ní přemohli Budějovice

On ani někteří další starší hráči už nemuseli v neděli do Litic, kde Kladno čekal pohárový duel s protivníkem z nižší soutěže. Rysové i se spoustou mladíků vyhráli 10:2. Sedmnáctiletý Vojtěch Šimůnek dal dokonce hattrick a jeho kapesné prý padne o kompletně do klubové kasy.

Pohár čeká Kladno ještě 17. listopadu, kdy v v osmifinále narazí na Dobřany. Do konce roku ho však čekají ještě čtyři extraligové duely!

„Ten pohár moc ideální není, když máme hned o den později hrát s první Hostivaří. Asi nás na svazu už připravují na play-off,“ usmál se Ondřej Pražák, jenž v téhle sezoně obléká také dres druholigového Rakovníka. Právě tam se totiž před časem přestěhoval.

Zdroj: Youtube

„Měli tam problémy s kádrem, tak jsem se dohodl v Kladně, zda budou souhlasit, a pomáhám Rakovničákům. Oni zase pustili do Kladna Honzu Pospíšila a Leoše Gerlicha, takže aspoň jezdíme společně na tréninky. Po Karlovarce jsme v Kladně za pětadvacet minut a ještě má člověk s kým pokecat,“ říká zkušený původem Moravan ze Vsetína.

Takže Ondřeji, po silnici opatrnou jízdu, na hřišti klidně divokou. Kladno má po zpackané minulé sezoně zase ambice vysoko.