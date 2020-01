Pět Kladeňáků je v nominaci dvacítky

Na víkendové soustředění hokejbalové reprezentace do 20 let do Plzně pozvali trenéři hned pětici hráčů nastupujících za Kladno. Ti budou důležitými články sestavy ve všech řadách.

Vít Čapek chytal na podzim v kladenském dresu skvěle. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika