O čtvrtém pořadí se někdy říká, že je nejhorší ze všech. Dobrá, je to věc názoru. Pro celky kladenských atletů jsou však dvě místa těsně pod stupni vítězů na mistrovství ČR atletických družstev v Táboře úspěchem. Až na dalších příčkách se umístilo několik silných klubů a čtvrté pozice dokládají, že kladenský atletický klub tradičně patří k nejlepším v republice.

„Kdyby mi někdo na začátku sezony řekl, že se naše kolektivy takhle umístí, nevěřil bych mu,“ přiznal Kladenskému deníku Jiří Klesnil, předseda A.C. Tepo Kladno a vedoucí družstva mužů. „Z Tábora vezeme plný pytel brambor,“ doplnil ho v nadsázce vedoucí ženské sekce Jakub Kubálek.

Něco se povedlo, něco míň. Někdo zazářil, od někoho se možná čekalo víc. Někdo se na poslední chvíli zranil a jeho body chyběly. Někdo… Při kompletním složení se Kladno mohlo chlubit medailemi. Ale v soutěžích družstev málokdy všechno klapne na sto procent. Takhle to ve větším počtu závodníků prostě chodí.

Krsek si rozřízl nohu při stěhování do nového bytu

„Na poslední chvíli mi vypadli dva důležití atleti - Matěj Krsek a Tomáš Dvořák. Spočítal jsem si jejich případné bodové zisky a důležitou pomoc ve štafetách. Kdyby závodili, byli bychom bronzoví. To je ovšem úvaha na úrovni kdyby bývalo,“ vzal si slovo Jiří Klesnil.

Překážkář Dvořák si v tréninku přivodil svalové zranění. Nejlepší český čtyřstovkař Krsek se minulý týden doma nešťastně zranil při zařizování nového bytu. O ostrou hranu si rozřízl nohu a musel na šití. S tím se vskutku běžet nedalo. Do Tábora však přijel kolegy aspoň povzbudit.

„Průběžně jsme se pohybovali na třetím místě. Výpadky se nahradit nedaly a ukázalo se, že to na bronz neklapne. Jsem však spokojený s tím, jak kluci bojovali, i jak to dopadlo. Někdy bychom chtěli víc, po bronzu jsme malinko pošilhávali, ale i čtvrté místo je super,“ přiznal Klesnil.

A kdo byli strůjci kladenského úspěchu? U mužů rozhodně polský host Adrian Brzezinski. Vítěz dálky, druhý na stovce, pátý na stovce a člen čtvrté sprinterské štafety. Skvěle zabojoval i olympionik Vít Hlaváč, vítěz chůze, který pomohl družstvu i sedmým místem ve stýplu.

Těžko pochopitelný odjezd na dovolenou

U žen je čtvrté místo víc, než se očekávalo. Přesto mohl být výsledek družstva, které do Tábora nejelo pro přední umístění, o něco lepší. To by však nesmělo dojít k těžko pochopitelnému oslabení. Existují pochopitelné důvody, když dojde u zmíněných Krska a Dvořáka nešťastným zraněním.

Těžko se však vstřebává, že Tereza Vlková odjela den před závodem na exotickou dovolenou. „Volno si každý závodník musí naplánovat tak, aby mu nekolidovalo s důležitou akcí. V hlavním závodě sezony měla být oporou Kladna. Všichni jsme kvůli tomu naštvaní. Je to nezodpovědnost. Tereza mohla v trojskoku a dálce posbírat pětadvacet bodů,“ láteřil Jakub Kubálek.

Ostatní atletky se rvaly jako lvice. Radana Lapačková, která v srpnu odjela studovat na univerzitu do USA, v neděli ráno poslala Kubálkovi esemesku, že všechny moc pozdravuje a drží palce. Jsou situace, které se dají omluvit, ale dovolená mezi ně nepatří.

„Nehledě na to, že termínovku znala rok dopředu. To mi hlava nebere,“ ulevil si. „Hlavně v tom kontextu, že všechny dívky ve žlutém dresu úžasně závodily. Osobně bych chtěl ocenit Nikolu Pöschlovou. Kromě vítězství v tyči, skončila šestá na krátkých překážkách, sedmá ve výšce a ještě se snažila vypomoct štafetě,“ sklonil poklonu.

„Tleskám i Veronice Kaňuchové za jasné vítězství v kladivu. Totéž se povedlo sprinterské štafetě. Všechny jmenované získaly kromě plného počtu bodů i bonus za supervýkon. Ale uznání patří všem - bez rozdílu,“ chválil Kubálek.

„Možná, že holky trochu vyprovokoval i titulek na webu Kladenského deníku, kde stálo, že do Tábora jednou bojovat o záchranu v soutěži. Osobně jsem byl přesvědčený, že chceme zaujmout pozici uprostřed tabulky, a to se potvrdilo. Čtvrté místo holek je možná jejich nejlepší výsledek v historii klubu,“ dodal.

Celkový bodový stav MČR atletických družstev

ženy: Olymp Praha 298 b., 2. Škoda Plzeň 273,5, 3. USK Praha 206,5, 4. A.C. Tepo Kladno 161.

muži: 1. Univerzita Brno 284, 2. Dukla Praha 275, 3. Škoda Plzeň 211, 4. A.C. Tepo Kladno 177,5.

Kladenští atleti na stupních vítězů

zlato

Nikola Pöschlová (tyč)

Veronika Kaňuchová (Sloven./kladivo)

4x100 metrů žen

Adrian Brzezinski (Pol./dálka)

David Tupý (koule)

Vít Hlaváč (5000 m chůze)

stříbro

Adrian Brzezinski (Pol./100 m)

Tadeáš Procházka (koule)

Terezie Táborská (100 m)

bronz

Tereza Lamačová (100 m)

Terezie Táborská (200 m)

Miroslav Pavlíček (kladivo