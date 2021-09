Třetím kolem pokračuje ve čtvrtek 2. září Extraliga plochodrážních družstev. Tentokrát na oválu ve Slaném, pro který to bude během jediného týdne druhý vrchol sezony. Začíná se v 17:00 hodin.

Nejlepší týmy prvního závody extraligy 2019, vlevo borci AK Slaný. | Foto: AK Slaný

Slánští minulý týden slavně vyhráli mistrovství republiky dvojic a hodně jim pomohli i domácí diváci. Ti je potlačí k co nejlepšímu výsledku i ve čtvrtek. Prozatím je ze čtyř extraligových závodů odjeta přesná polovina a to v Pardubicích a následně v Liberci. Obě klání se stala po zásluze kořistí plošinářů ZP Pardubice, kteří by v případě dalšího vítězství a za určité konstelace pořadí na dalších příčkách mohli odjet ze Slaného jako mistři ČR družstev pro rok 2021.