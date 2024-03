Do již sedmdesáté čtvrté sportovní sezony míří plochodrážní klub ze Slaného. Místní Autoklub připravil pro příznivce sportu levých zatáček opět několik zajímavých akcí včetně extraligy mužů a také finále republikového šampionátu dvojic, v němž je klub dlouhodobě úspěšný.

Extraliga plochá dráha za účasti týmu Markéta Praha, AK Slaný, ZP Pardubice, Liberec. | Foto: Foto: Jiří Skála

AK Slaný je tradiční účastník nejprestižnější tuzemské soutěže družstev - extraligy, a po po boku loňského mistra ČR ZP Pardubice, Markéty Praha a nově Speedway Clubu Žarnovica nebude středočeský zástupce v této elitní soutěži chybět ani letos.

Extraligový závod je do Slaného naplánován na 28. srpna a diváci se mohou těšit na jezdce světového formátu Martina Vaculíka, který bude nedílnou součástí mateřského SC Žarnovica. Účastník světové Grand Prix Vaculík, loni senzačně třetí za mistrem světa Bartoszem Zmarzlikem a Frederikem Lindgrenem jako mladík jezdil i za Slaný a vyhrál na jeho dráze mistrovství republiky jednotlivců (2007).

Slánskou vestu v letošní extraligové sezoně bude opět oblékat trio prověřených polských závodníků - Jakuba Jamroga, Oskara Polise a Roberta Chmiela. Ty doplní domácí star Eduard Krčmář, stále lepší mladíček Bruno Belan a Matěj Frýza.

Slaný si na závěr přípravy zastřílelo, béčku Motorletu nasázelo sedm gólů

Další vrcholnou akcí bude ve Slaném OPEN Finále Mistrovství ČR dvojic (19. června). Slánský AK v posledních třech ročnících vždy stanul na nejvyšším stupínku, a tak se na domácí dráze pokusí o čtvrtý mistrovský titul v řadě,. navíc před svými diváky.

Přebor ČR / Pohár AČR jednotlivců se uskuteční netradičně v neděli 2. června, to je termín po pražské Speedway Grand Prix (SGP 1) a slánským pořadatelům se už ozvali především angličtí fanoušci ploché dráhy, kteří míří do Čech na SGP a rádi si zde prodlouží plochodrážní víkend.

Tradiční akcí je pro Slaný rovněž PRO - TEC Meeting Memoriál Antonína Vildeho. Ten má klasický termín, letos je naplánován na 18. května a opět bude uspořádán jako závor dvojic.

Foto: Velvary začaly jaro špatně, nakonec však úvodní duel doma otočily

Slánský ovál bude 20. dubna i dějištěm Mistrovství ČR ve Flat Tracku a to v kategoriích FT 1, Classics a junior. Flat Track - takzvaná Americká plochá dráha nabírá v ČR na popularitě, vždyť Ervín Krajčovič se v minulé sezoně stal mistrem světa. Poprvé v historii této disciplíny bude AK Slaný v osmidílném seriálu reprezentovat duo František Irmiš - Vít Janoušek.

Slánský AK uspořádá jako každou sezonu celou řadu závodů v kubatuře do 125 ccm pro jezdce ve věkové kategorii 9 - 15 let, a to jak na malém oválu, tak na klasické dráze. V obou kategoriích obhajuje titul slánský Karel Průša. Pozadu určitě nebude chtít zůstat ani Štěpánka Nyklová a loňský nováček Jakub Hejkal, připraveni do závodů budou také Aleš Altman, Nicholas Hejral a Matěj Tůma. Ti se v loňské sezoně společně Davidem Filipovským (8 let) pravidelně zúčastňovali tréninkového programu Talent Speedway Slaný, který bude mít v tradičním pátečním odpolední své letošní pokračování.

Termíny závodů 2024 - plochodrážní stadion Slaný:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 20.dubna : 10:00 Mistrovství ČR 125ccm - krátká dráha

14:00 Mistrovství ČR Flat Track

kategorie : FT + Classics + Junior.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 18.května : 10:00 OMACZ.CZ Mistrovství ČR 125ccm - krátká dráha

14:00 OMACZ.CZ Mistrovství ČR 125ccm - klasická dráha

14:00 PRO-TEC Meeting Memoriál A. Vildeho - závod dvojic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neděla 2.června : 14:00 Přebor ČR / POHÁR AČR závod jednotlivců

14:00 Mistrovství ČR 125ccm - klasická dráha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 5.června : 17:00 PRO-TEC Speedway Mini Cup 125ccm - krátká dráha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 19.června : 17:00 OPEN Finále Mistrovství ČR dvojic

O POHÁR STAROSTY KRÁLOVSKÉHO MĚSTA SLANÝ Mgr. Martina HRABÁNKA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 28.srpna : 17:00 OPEN Mistrovství ČR - Extraliga družstev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 28.září : 10:00 PRO-TEC Speedway Mini Cup 125ccm - krátká dráha

Antonín VILDE