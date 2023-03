Až zlatý zápas je zastavil v cestě za triumfem. Badmintonisté BaC Kladno tak získali v I. lize družstev stříbrné medaile, i to je ale obrovským úspěchem menšího, ale mezi veřejností stále populárnějšího sportu. Kladeňáci se oproti loňsku o jeden stupínek zlepšili.

Badmintonisté BaC Kladno skončili ve finále play-off I. ligy západ stříbrní. | Foto: BaC Kladno

Jasně, před play-off měla kladenská výprava jasný cíl, zkusit západní část I. ligy ovládnout. Že to nevyšlo, o tom rozhodl až poslední duel.

Ale zpět na začátek klání, kdy tým čekalo semifinále s TJ Orlová Lutyně. Komu tenhle název nic neříká, tak vězte, že právě tenhle klub Kladno obral v základní části o body (remíza) a loni byli stříbrný.

Nicméně Kladeňáci nenechali nic náhodě a v nejsilnější sestavě kralovali. Po prvních šesti zápasech vedli 6:0, a tak se zbylé dva mače ani nemusely hrát, bylo rozhodnuto.

Ve finále se střetly dva nejlepší týmy po základní části, proti Kladnu stanul výběr Dobrušky. Východočeši se opírají v dámské části o posily z Ukrajiny, kladenští badmintonisté mají zase v základu polské reprezentanty. Finále mělo vše, co finále má mít – dramatické zápasy, nečekané výsledky a konečný stav po odehrání duelů byl 4:4. Rozhodoval až zmíněný zlatý zápas. V tom byli šťastnější soupeři z východočeského města, když zvítězila ve dvouhře žen ukrajinská hráčky v barvách Dobrušky nad Polkou Hankiewicz v barvách Kladna 21:18, 21:16.

"V první fázi byla prohra ve finále zklamáním, na druhou stranu jsme zlepšili o stupínek svůj výsledek z loňské sezóny a máme stříbrné medaile. Velkým úspěchem je zařazování domácích odchovanců do soutěže, kde se daří i díky nim vyhrávat zápasy," je rád šéf kladenského klubu Daniel Skrčený. Ten na závěr poděkoval za podporu Městu Kladno i sponzorům a fanouškům. "Celou dobu nás skvěle podporovali, bez nich by to nešlo," usmál se Skrčený.

