Největší rozdíl mezi týmy byl v úspěšnosti v útoku. „Když složíme pouze osm míčů z pětatřiceti nahrávek, nemůžeme pomýšlet na úspěch,“ čertil se druhý kouč Kladna Petr Klár.

„Máme problém v útoku a příští týden to budeme řešit,“ rázně dodal. Na druhou stranu pochválil přihrávku, kde měli Kladenští dobrá čísla.



Ti do utkání vstoupili lépe. Vedli 4:1, pak se ale k servisu postavil exkladenský Šulista, který zavelel k obratu. Sada však byla vyrovnaná až do svého závěru, v němž Dukla proměnila, jak jinak, díky špatnému útoku soupeře první setbol.



V druhém dějství měli domácí k dobru už šest bodů. Kladno to však nezabalilo a i díky servisu Okosanoviče snížilo na 24:22. Další servis srbského univerzála však mířil z pásky do autu.



V poslední části drželi hosté krok do stavu 8:8. Od té chvíle vojáci na palubovce dominovali a smečí Indry ukončili zápas na první pokus.



Ve čtvrtek hraje Kladno v Praze odvetu čtvrtfinále Českého poháru



Liberec – Kladno 3:0.

Sety: 23, 22, 16. Esa: 3:7. Bloky: 10:3. Diváci: 763.

Kladno: Zajíček (7), Sobotka (3), van Haarlem (3), Vemič (7), Hýský (6), Okosanovič (12), libero Moník. Střídal: Kuboš, Mikulenka (1), Vostárek, Wallisch.