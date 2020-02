Nečekaně hodně práce měli futsalisté Kladna na palubovce jednoznačně posledního Liberce. Severočechy udolalo poměrem 5:3, přičemž je zlomilo až pět minut před koncem dvěma trefami v krátkém sledu.

Ilustrační foto futsal | Foto: Archiv Deník

"V utkáních, kdy to má být jasné se docela trápíme," posteskl si trenér vítězů Jiří Veselý s tím, že čekali odevzdaného soka, jenž má na kontě pouze čtyři body. "Moc to nechápu, protože hráli opravdu dobře. Asi se chtěli vytáhnout. Nejhorší ale je, když takovému soupeři dáte šanci, což jsme bohužel udělali," řekl kouč Kladna a litoval, že za stavu 2:0 nepřidali třetí gól. Tím by nejspíš pošetřili nervy.