Moravané v druhé části navázali na zlepšenou hru ze závěru prvního setu, přičemž Orli opět potvrdili, že stabilní výkony nejsou jejich silnou stránkou. Brno nabídkou nepohrdlo a po bojovném výkonu si vypracovalo slibný náskok 21:14.

Jenže pak se postavil k servisu kladenský smečař Grozer a po jeho exhibici bylo rázem srovnáno (22:22). Bohužel pro ně stejně jako v závěrečných dvou setech v Budějovicích uhrál poslední tři body soupeř.

Třetí dějství se lépe vyvíjelo pro Kladno. Lámalo se ale až za stavu 16:15, kdy domácí nahráli pět bodů v řadě. Sérii zakončily dvě esa Kyjanici, sadu pak další přímý bod, tentokrát jeho blokařského kolegy Špuláka.

V závěrečné sadě to dlouho vypadalo, že si Brňané odvezou minimálně bod. Po esu Zmrhala vedli už 16:9! Orli to však nezabalili. Zlepšili se na útoku, a když se do toho vložil skvělým výkonem v poli i na servisu nestárnoucí Hýský, otočili skóre. Jeho přímý bod znamenal vedení 22:21. Utkání pak ukončil útok soupeře do autu.

V sobotu čeká Kladno derby v Odolena Vodě a další hned ve čtvrtek doma s Příbramí (16.00).

Kladno - Brno 3:1.

Sety: 15, -22, 18, 22. Esa: 10:5. Bloky: 9:9. Čas: 100 min.

Kladno: Špulák (7), Kyjanica (8), Grozer (10), Seppänen (9), Platačs (18), van Solkema (2), libero Kraffer. Střídali: Hýský (3), Fortuník.