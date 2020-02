Jihočeši uspěli v obou vzájemných utkáních sezony. Nedávný souboj o pohár vyhráli 3:1, doma v extralize 3:2.

"Je jasné, že to ani jeden ze soupeřů nevypustí a doufám, že utkání bude mít z naší strany kvalitu jako ve třetím a čtvrtém setu pohárového finále,kdy jsme se zvedli ze dna," řekl smečař Orlů Tomáš Hýský a dodal, že se rozhodně musí vyvarovat špatného začátku, který se jim v Kutné Hoře opravdu nevyšel.

"Kdyby se nám to doma před našimi skvělými fanoušky povedlo, bylo by to super," usmál se.

Nejzkušenější z Orlů by rád dostal soupeře tam, co před týdnem v zmíněné fázi zápasu.

"Recept bychom na ně vědět mohli. Ještě nikdy jsem Budějovice neviděl tak dole," poznamenal Hýský a stále ještě litoval, že ve čtvrtém setu nevytěžili z vedení 15:10 tie break. "Dodnes nevím, co se námi stalo," přiznal.

Kladno v sobotu nastoupí k 29. soutěžnímu utkání sezony a pořád mám co zlepšovat. "V první řadě musíme naši hru ustálit a vyvarovat se výpadků," mínil bývalý reprezentant a pochvaloval si v kladenské šatně nebývalou konkurenci.

Největší je na jeho smečařském postu, kde usilují o nominaci také Australan Max Staples, Srb Miloš Vemič či na šanci čekající mladíci.

"Je to jedině dobře. Nikdo nemá jistotu, že v sobotu nastoupí. I tréninky mají vyšší kvalitu. Pro trenéry je pozitivní, když mají kam sáhnout."

V aktuální tabulce je tři kola před koncem základní části Kladno sedmé, přičemž k přímému postupu do play off potřebuje skončit do šestého místa. Budějovice budou hájit druhou příčku, a jelikož o pět bodů chudší třetí Brno má mnohem příznivější los, bude jim dobrý každý bod.

Evropská volejbalová federace CEV vyhlásila akci Den volejbalu navíc, Český volejbalový svaz se k této iniciativě připojil a náhoda tomu chtěla, že 29. únor vychází zrovna na sobotu, kdy se hraje většina soutěžních utkání.

Kladno s Jihostrojem zápas tedy pojme v duchu výzvy CEV. Již od 16.00 hodin se otevírá hala divákům, kteří si s trenéry mohou pinknout a od extraligových hráčů si nechat podepsat fotografie.