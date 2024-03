Hornický skanzen Mayrau přivítal v sobotu 2. března zimní část extrémní soutěže pro skutečné borce. Konal se zde VIII. ročník seriálu českých OCR závodů Excalibur Race. Ženy, muži, kluci a holky nad 15 let mezi sebou poměřili síly v různých disciplínách v soutěži, která se zaměřuje na terénní překážkové běhy.

Zimní extrémní překážkový závod Excalibur Race na Mayrau | Video: Jitka Krňanská

I letos se zúčastnili jednotlivci, dvojice a čtyřčlenné týmy. Závodníci si užili SKY 5 kilometrů plus čtyřiadvacet překážek. Stejně tak se podívali do řetízkových šaten a šachty, kudy chodili do horníci do podzemí. Trasa byla zaměřena na výkonnost, zručnost i vnitřní sílu nevzdat se. Po celodenním úsilí získali účastníci jedinečnou medaili.

Zdroj: Jitka Krňanská

Po Mayrovce následuje letos ještě i noční závod na hradě Helfštýn 27. září, kde soutěžící čekají hradby, vodní příkopy i výběh na nejvyšší hradní věž. O den později se utkají závodníci přes den ve stejných disciplínách. Navíc překonají řeku Bečvu i lanové centrum.