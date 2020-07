Zrádné výjezdy po lesních cestičkách, přeskakování spadlých kmenů, pád do bahna… Motocyklista Libor Podmol má za sebou první oficiální trénink na Rallye Dakar. Minulý týden najezdil v Srbsku skoro tisíc kilometrů, učil se pracovat s road bookem a objevoval taje navigace.

Libor Podmol si na kempu v Srbsku prvně vyzkoušel, co obnášejí vytrvalostní soutěže. | Foto: Libor Podmol

„Bylo to pro mě takové odpanění. Pochopil jsem, co to je být dálkovým jezdcem,“ prohlásil šampion ve free- style motokrosu.