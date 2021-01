Podmolovo drsné seznámení s Dakarem: po 500 metrech havaroval

Náročný den prožil Libor Podmol, světově proslulý freestyle motokrosař. Po dlouhých administrativních přejímkách vyjel poprvé na saudskoarabský písek v rámci testovacího okruhu. Jenže nováček Dakarské rallye po 500 metrech havaroval. „Bál jsem se, že jsem to fatálně pohnojil. Naštěstí mi nic není, jen jsem se trochu uhodil do břicha a kousl do jazyku. Plival jsem krev. Navíc jsem se bouchl do hlavy, na navigaci byl otisk mého náhubku a trochu ji škrábl,“ popisoval pád Podmol, který zítra odstartuje do prologu. První etapa je pak na programu v neděli.

Libor Podmol. | Foto: MCHphoto.cz

Celý podzim trénoval na písku ve vojenském areálu na Moravě, arabský terén je však něco jiného. Jak k pádu došlo? Za horizontem na rovince byly vyjeté koleje od kamionu. Podmol se do nich zabořil a dostal highsidera. „Píchl jsem si řídítka do břicha a narazil helmou do navigace. Nakonec pád dopadl dobře, ale takový začátek shakedownu jsem si rozhodně nepředstavoval,“ dodal Podmol, který si vyzkoušel techniku na Dakarské rallye zcela poprvé. A to na testovací dráze, která se nacházela 50 kilometrů od bivaku. Vymazlená škodovka na Dakaru! Klymčiw sní o tom, že uvidí cíl Přečíst článek › I po pádu zůstal Podmol ještě hodinu na trati a pilně trénoval. „Musel jsem se víc seznámit s pískem. Zjistil jsem totiž, že neumím číst duny. Nepoznám pořádně, jestli se jedná o mírný nebo hodně strmý kopec. Tohle je důvod, který mě vytrestal po pět seti metrech,“ prohlásil mistr světa ve freestyle motokrosu a vítěz X-Games. „Na shakedownu bych mohl být normálně tři dny a testovat, to by mi určitě hodně pomohlo. Potřebuji totiž v poušti trávit víc času, ale kvůli koronavirovým opatřením mě organizátoři pustili s motorkou na trať až dnes.“ Změna strategie Podmol tak trochu mění strategii, se kterou na Dakar přicestoval. „V hloubi duše jsem závodník a nechtěl jsem tuhle soutěž pojmout tak, že se jen svezu a zúčastním. Chci bojovat o co nejlepší umístění, nejlépe pak o ocenění nováčka roku. Ale pád na tréninku mě utvrdil v tom, že musím být ze začátku opravdu hodně opatrný. A jet s rozumem. Asi to byla výchovná facka,“ zhodnotil šéf týmu Podmol Dakar Team. Se svými kolegy bude dnes poslední den na hotelu. „Zítra už závodíme, nastoupíme do desetikilometrového okruhu v rámci prologu. V něm se bude rozhodovat o pozici na startu. Dakar pak začíná v neděli první etapou, která má 650 kilometrů. Těším se,“ dodal úspěšný freestyle motokrosař. Češi na Dakaru 2021: Nejtěžší závod světa pojedou opory i zajímaví nováčci Přečíst článek ›

Autor: Jiří Uhlíř