V Česku atletika není tak populární jako fotbal nebo hokej, dokonce ani v Kladně ne. Ale právě tady se pere o svoje místo na slunci víc než zdatně. Nejprve to byl světově sledovaný desetibojařský mítink, kde proti sobě válčily tehdejší hvězdy Roman Šebrle, Tomáš Dvořák či Bryan Clay. A nyní Kladno hází! s českou špičkou, stovkou světových borců a navrch jako třešničkou na dortu nejrychlejším bělochem v historii sprintu, Francouzem Lemaitrem.

Jak to kladenští atleti dělají?

Za prvé umí sehnat peníze, mítink už nyní stojí mezi čtyřmi a pěti miliony korun. Za druhé nesedí s rukama v klíně. A za třetí mají velké vize a sny, které nechtějí nechat zasunuté jen v přihrádce s nápisem VIZE a SNY.

Proto prostě zkusí zavolat Lemaitrovi, jestli by nepřijel a už nejsou ani šokováni, když na účast kývne. Proto se dostávají v hlavním čase do televizního vysílání. Proto na jejich snahu slyší vedení české atletiky, města Kladna a sponzorů.

A zřejmě budou slyšet dál, protože tenhle mítink si hodlá svou kvalitu nejen držet, ale on chce být pořád lepší. Což se třeba jeho desetibojařskému předchůdci nedařilo a postupně tonul v nezájmu fanoušků.

Vedení AC Tepo tohle dobře ví, proto bude brát do Kladna pořád větší a větší hvězdy. A ty, které se už nesmazatelně zapsaly do dějin světové atletiky, tedy Báru Špotákovou a Jana Železného, chce udělat trenéry své oštěpařské skupiny. Oba žijí v blízkosti Kladna, tak proč to nevyužít? O takovou skupinu by byl ve městě i okolí asi obrovský zájem, co říkáte?

Vedení atletů má tohle skutečně ve svém skvělém plánu.

Plánu, který zatím dokonale dodržuje a Kladno díky němu nejen hází, ale i běhá a skáče.

A hlavně, dýchá sportovní vzduch.

Časový pořad mítinku KladnoZdroj: Deník/Rudolf Muzika

