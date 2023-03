Porážkou 0:2 na půdě rezervy Liberce zakončili sezonu II. ligy Západ futsalisté Kladna. Pod Ještěd opět odcestovali v okleštěné sestavě.

II. liga futsalu: FK Kladno. | Foto: Jiří Nagy

Opory Sop, Rott a Šnídl totiž měli před sebou finále Final four nejvyšší soutěže sálového fotbalu, přičemž se v barvách pražského Chemcomexu stali mistry republiky.

"Byli jsme tak dopředu domluveni," řekl trenér Jiří Veselý, který ve dvaačtyřiceti letech a dlouhé pauze zaviněné zraněním odehrál celé utkání.

Proti Satanům stál velice početný a mladý tým, díky zkušenostem ale hosté uhráli přijatelný výsledek.

"Asi jsme je potrápili víc, než si mysleli před utkáním při pohledu na ročníky narození," usmál se kladenský kormidelník a opět vyzdvihl brankáře Krajče. Nejen proto, že je o rok starší.

"Myslím, že jsme to odmakali všichni. Zní to sice paradoxně, ale já jsem s naším výkonem spokojený," podotkl a přiznal, že chtěli hlavně důsledně bránit, aby neodjeli s ostudou.

Nakonec pár šancí měli. V druhé půli hráli dlouhou power play a tady se potvrdilo, že v Liberci mají dobrý druhý sled, protože soupeřovu hru bez brankáře sehráli mladí borci excelentně.

Satani skončili na nelichotové předposlední příčce, která je velkým zklamáním. Teď čeká vedení Kladna zásadní rozhodnutí. Zda bude klub pokračovat nebo ne.

"Pokud by to mělo být jako právě uplynulou sezonu, tak nemá smysl pokračovat. Nebaví to mě, ani kluky jezdit v pěti šesti po republice," uzavřel Veselý.