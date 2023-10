Závěr mistrovství světa v enduru mají za sebou motocyklisté Matěj Škuta, Kryštof Kouble z KBS ÚAMK Teamu Unhošť. Poslední dvě části GP Enduro 2023, jak se říká seriálu světového šampionátu, se jely v Portugalsku. První zastávkou bylo začátkem října město Valpaços, seriál vyvrcholil o týden později v Santiagu do Cacém.

Motocyklisté KBS ÚAMK Teamu Unhošť se na MS v Portugalsku neztratili | Foto: KBS ÚAMK Team

V GP-E2 startoval Kouble, GP-Junior2 jel Škuta a ve třídě Open 4S Světového poháru odjel první štaci další motocyklista v unhošťských barvách Jakub Hroneš. O všechno kolem se tradičně staral šéf týmu KBS Ladislav Krupička.

Kolegové přivezli do Francie novou lamelu

Všechny však zaskočilo, když vypověděl službu autobus. Bylo to zhruba uprostřed Francie, kdy do dějiště šampionátu zbývalo asi 1200 kilometrů. Po vyndáni převodovky byla zjištěná poškozená lamela. Naštěstí se podařilo zorganizovat „záchranou akci“ a novou lamelu dovezli z Česka další členové týmu. Oprava se zdařila a následoval rychlý přesun do Portugalska. Jezdci stihli prolog a bojovali o světové body.

Zdroj: KBS ÚAMK Team

Češi zajížděli časy, které je v jejich kubaturách řadily do top 10. V neděli Koubleho v měřených testech přibrzdily ve vysoké rychlosti dva nepříjemné pády, které bolely, ale nakonec se mu bojovností podařilo obhájit sobotní sedmé místo. Zazářil Hroneš, který po sobotním bronzu v neděli senzačně vyhrál.

Potěšily bodové zisky

Závěrečné klání se jelo o týden později. Kouble se v celkovém hodnocení v endurového mistrovství světa posunul na celkově sedmé místo a sedmý skončil i Škuta. „Poslední dva závody byly hodně zajímavé. První víkend byly těžké přejezdy a vysoké teploty tomu nepřidaly. V závěru byly lehčí přejezdy, ale zase více testů,“ popisoval Kouble závěrečné podniky MS v Portugalsku.

„Teplo bylo neuvěřitelné. Nevím, zda jsem někdy zažil, že bych na přejezdu vařil a na testech mi bylo až blbě z toho, jaké bylo vedro,“ kroutil hlavou pětadvacetiletý reprezentant, který v MS nasbíral 102 bodů.

Škuta získal v juniorské kategorii 122 bodů. „Se sedmým místem jsem spokojený. Je to stejný výsledek jako loni, ale získal jsem mnohem více bodů, za což jsem rád,“ radoval se Škuta.