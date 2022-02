Šéf a trenér Kladna Milan Fortuník se celý leden poohlížel se svým realizačním týmem po jedné posile na závěr sezony. Nakonec ukázali na 20letého smečaře ze Zlína Lukáše Čeketu. „Hlavní důvod je, že máme v týmu nejen profesionály, ale i studenty a hráče, kteří hrají při zaměstnání. Chtěli jsme do závěru ligy posílit, aby bylo více lidí na tréninku. Z těch možností nám vyšel Lukáš nejlépe,“ objasnil trenér Kladna Milan Fortuník příchod talentovaného volejbalisty, který si zahrál i na domácím světovém šampionátu do 20 let, kde se potkal například se současným blokařem Orlů Petrem Špulákem.