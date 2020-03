Mezi poslední čtyři poslali příznivci i jeden středočeský klub. Kladno vyřadilo ve čtvrfinále Brno poměrem hlasů 1677:1381 .

Teď Orlům stojí v cestě Karlovarsko, které vyřadilo Příbram.

Hlasovat se bude do páteční 13. hodiny (27. března). Zapojte se a podpořte kladenský celek v cestě do vysněného finále. Je to i možnost pomstít se za finálovou porážku v sezoně 2017-18, kdy Kladno na palubovce padlo třikrát 2:3.

Na faceboku lze hlasovat na adrese Uniqa volejbalová extraliga mužů:

https://www.facebook.com/1399920726705688/posts/3110612388969838/?d=n

Pro instagram: https://www.instagram.com/volejbalova_extraliga_muzi/