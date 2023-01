Ladislava Eichenmannová, předsedkyně PZ Kraso Kladno: Přeji si, abych společně se svými nejbližšími prožila rok 2023 hlavně ve zdraví. Život hrozně utíká. Čím je člověk starší, tím si to uvědomuje a rád se vrací ve vzpomínkách do bezstarostných dětských let. Mé přání všem je, aby lidé na sebe byli hodní po celý rok a nejen o Vánocích, a aby se alespoň občas myšlenkami vraceli do dětského světa. “Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.” Antoine de Saint-Exupéry

David Frič, bývalý futsalový reprezentant, nyní trenér: Do roku 2023 bych si přál, abychom k sobě byli mnohem tolerantnější a abychom místo bariér hledali spíše cesty, které nás navzájem přibližují. Rok 2023 nebude ekonomicky jednoduchý, pokud budeme navzájem ohleduplnější, budeme se mít všichni lépe.

Jan Mrázek, fotbalista Nového Strašecí: Já si přeji hlavně zdraví pro sebe i celou rodinu. Ze sportovního hlediska hlavně titul pro AC Sparta Praha. Přání k ostatním? Ať jsou všichni k sobě slušní, protože mi přijde, že poslední dobou je všude jen špatná a zlá nálada.

Drahomír Kadlec, ex-mistr světa v hokeji 1996 a dnes kouč Králova Dvora a mládeže PZ Kladno: Co si přát v dnešní době? Zdraví, úsměv (s tím jde všechno líp), odbourat nenávist, zlobu, závist, pomluvy, atd. - je toho strašně moc. Prostě si užívat života, vždyť jsme tady jen na chvíli, tak proč si to kazit?

Petra Kvasilová, stará se o mládež Rytířů: Já bych všem popřála samozřejmě hodně zdravíčka, pak také více času na rodinu a kamarády v této zrychlené době. Ať každý svým úsměvem i milým slovem dělá lepší den ostatním lidem kolem sebe.

Pavel Růžička, fotbalista a trenér mládeže Baníku Švermov: Já bych přál všem lidem, ať používají selský rozum, nenechávají se ničím ovlivňovat a jsou více v pohodě naloženi. Zdraví je jasný a méně stresu a shonu všem pomůže. A ať nám hokejové Kladno dělá radost!

Markéta Davidová, reprezentantka v beachvolleyballu, někdejší účastnice Světového okruhu: Já všem přeji hlavně to zdraví! Bez zdraví si jiné věci těžko uzijeme…

Radek Smoleňák, odchovanec Kladna, dnes hokejista Hradce Králové: Všem přeji kupu zdraví a to je nejdůležitější. Pak všem přeju hodně úsměvů, pozitivní nálady, lásky a ať si každý splní své sny které má.

Miroslav Tlustý, předseda hokejbalistů HC Rakovník: Všem sportovcům a nejen jim, přeji pevné zdraví, které je základem všeho pozitivního. Všichni, kteří sportují, ať si to sportování užívají plnými doušky. Ti, kteří vedou ke sportování děti, tak ať předávají jen to nejlepší a motivující, co dokáže mladou generaci zaujmout.

Matěj Kos, bývalý hokejista Kladna a Řisut, dnes HC Rakovník: Já bych všem do Nového roku 23 popřál všechno nejlepší… Hodně zdraví, štěstí, lásky a hlavně klid… Protože mi přijde, že ten se tak nějak ve společnosti vytrácí…

David Cimrman, trenér fotbalistů Sokol Vraný: Chtěl bych všem popřát hlavně pevné zdraví a splnění všech sportovních cílů které si vytyčí.

Zdeněk Hašek, fotbalový trenér Slovanu Velvary: Samozřejmě zdraví, od toho vše začíná. Štěstí to je potřeba vždy a teď jedno přání, které jsem si myslel, že nebudu muset nikdy psát, a to je mír.

Tomáš Kučera, provozní manažer posilovny Clever Fit Kladno: Všem bych přál mnoho sportovních úspěchů a pocit naplnění z toho, co dělají. Užívejte si váš sport a pozitivně tak motivujte své okolí i své děti.

Tomáš Bureš, fotbalista Tuchlovic: Mnoho sportovních úspěchů, zdravého ducha a hodně sil do dalšího roku

Michal Havel, bývalý skvělý hokejista Kladna: Přeju všem hlavně zdraví, spoustu skvělých lidí kolem sebe, život bez spěchu, pohodu a klid.

Dan Adam, moderátor Radia Relax: Sportovcům přeju skvělé ty nejlepší výkony…a hlavně…ať se nikdo nezraní…ať najdou v sobě limity, ale život a zdraví máme jen jedno…žádný sportovní výkon nemůže převážit život člověka. Sportu zdar! Jedeme fair play nejen ve sportu.

Jiří Nagy, redaktor Kladenského deníku: Pevné zdraví a aby uměli pěstovat dobré vztahy s paní Štěstěnou.

Jitka Švihálková, redaktorka a majitelka serveru sportnewsmix.cz: V novém roce 2023 přeji nám všem více vzájemné slušnosti, ohleduplnosti a tolerance. Častěji se usmívejme, přejme druhým jejich úspěchy a plňme si své vlastní sny! Ať slušnost a vzájemná lidská úcta v novém roce převažují.

Dominik Rodinger, trenér fotbalové Hostouně: Přeji si hlavně zdraví. Je to klišé, které ale je vlastně to nejpodstatnější, co v životě máme. Bez něj nemůžeme vydělává peníze, které nám dokáží zažít vše co si přejeme. Takže pevné zdraví všem. A co se týče fotbalu v Hostouni, tak větší návštěvy na našem stadionu. Fotbal se hraje pro lidi a na náš fotbal může určitě chodit okolo 400 diváků, což je přání do nového roku.

Jakub Kubálek, manažer atletů AC Tepo Kladno: Všem bych rád do nového roku popřál především hodně zdraví a štěstí ! Všechno to ostatní si už zvládneme zařídit sami. Pěkný nový rok 2023!

Václav Eck, skvělý fotbalista, dnes trenér Tatranu Rakovník: Do nového roku přeji všem jen to nejlepší, hodně životních a sportovních úspěchů a hlavně to nejdůležitější, co je ke všemu tomu potřeba a to je zdraví.

Alžběta Brabcová, externí redaktorka Deníku, fotbalistka Pavlíkova a florbalistka Rakovníka: Moc se sportovce nepovažuji. Nicméně bych popřála v první řadě pevné zdraví a určitě radost a lidi, se kterými ji můžete sdílet.

Marek Mucha, fotbalista Olovnice, který si zahrál všechny české soutěže od I. ligy až po IV. třídu: Všem přeji mnoho sportovních úspěchů, hlavně štěstí a zdraví. A ať skončí co nejdříve válka na Ukrajině.