Na zaváhání kladenských hráčů čekají pražští Lvi a Příbram. "Samozřejmě bychom si rádi zajistili co nejvýhodnější výchozí pozici a tento zápas hodně napoví, zda se nám to podaří nebo ne," prohlásil kouč Milan Fortuník, který je před nadcházejícím soubojem posmutnělý.

Vrásky mu dělá celá řada zdravotních potíží, které gradují. Ať jsou to střevní problémy, nebo zranění. Pokud by měl jmenovat, tak kratší by seznam zdravých borců.

Nemůže počítat ani s novým smečařem Čeketou. "Za to, že nám Zlín vyšel vstříc, tak jsme uzavřeli dohodu, že pojede hrát za jejich juniory," poodhalil Fortuník zákulisí příchodu mladého volejbalisty.

Ač Orli litovali, že se jim nepodařilo postoupit do Final four Českého poháru, v současnosti to lze považovat za výhodu. Hraje se příští víkend a Kladnu tím vznikl prostor pro doléčení většiny hráčů.

V posledních třech utkáních základní části budou hrát Kladenští v Liberci, doma přivítají Karlovarsko a zakončí ji v Příbrami.