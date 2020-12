Poslední čtyři sezony působil volejbalový trenér Petr Klár coby asistent kouče v Kladně. V létě vyslyšel vábení příbramských Kocourů, které v úterý večer vedl v extraligovém utkání proti svému bývalému chlebodárci. A po středočeském derby mohl slavit první výhru v sezoně! V tabulce poslední Příbram porazila Kladno za dvě hodiny hry 3:2.

Trenér Petr Klár se dočkal první extraligové výhry na lavičce Příbrami. Bylo to proti Kladnu, které bylo jeho předchozím působištěm. | Foto: Bohumil Kučera

Po dvou sadách to vypadlo, že hosté natáhnou sérii výher ze vzájemných utkání na patnáct. Vedli totiž 2:0. "Po druhém setu vězeli všichni, včetně mě, hluboko v bažině. Kluci se pak odbrzdili a viděli, že když to jde při tréninku, tak to může jít i v utkání," pochvaloval si Klár s tím, že jeho svěřenci se zbavili křeče a začali hrát uvolněně.