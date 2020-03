Bohužel pro příznivce Kladna mezi nimi nejsou jejich Orli (7.). Vedle nich si na kýžená volná dvě místa dělají zálusk také Lvi Praha (5.), Ostrava (6.) a Odolena Voda (8.).

„Vzhledem ke kvalitě hráčů, které máme, jsem nepředpokládal, že budeme mít takovéto starosti,“ přiznal kapitán Orlů Adam Zajíček s tím, že celou sezonu je sráží nevyrovnanost výkonů během zápasu, která připomínají horskou dráhu. Kvůli tomu na začátku poztráceli body, jež by se dnes hodily.

Na co Kladenští rozhodně nemohou žehrat, je los. V sobotu zajíždí do haly Zlína (10.) a ve čtvrtek zakončí dlouhodobou část doma s posledním Ústím nad Labem.

Na Valašsko se vypraví vlakem a v žádném případě to tam nebude procházka růžovým sadem, protože zlínské borce zastihl závěr v dobré formě. V posledních třech kolech vždy bodovali – v Ústí 3:1, doma s Prahou 2:3 a před týdnem 3:2 na Beskydech.

Zajíček míní, že je čeká bojovný a nevyzpytatelný soupeř. „Navíc i atypické podmínky jako šero v hale a komorní atmosféra. Je jen na nás, jak se s tím vyrovnáme. Doufám, že budeme dobře nastavení,“ podotkl.

Do Zlína jedou Kladenští v plné síle, tedy i s blokařem Palaciosem, který minule proti Budějovicím scházel. Ve Španělsku, kde žije s manželkou, si vyřizoval důležité dokumenty.