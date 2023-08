/FOTO, VIDEO/ Jeho výkon v době krátce před světovým šampionátem v Budapešti v přívalu atletických informací tak trochu zapadl. Kladenský koulař Tadeáš Procházka na plzeňském mítinku konečně prodal tréninkovou dřinu, využil správně techniku otočky i nashromážděnou energii.

Kladenský koulař Tadeáš Procházka | Foto: Ivana Roháčková

Výkon 19,67 metru už má slušnou kvalitu. Zvlášť, když si Tadeáš Procházka skoro o půldruhého metru vylepšil osobní rekord a zařadil se na druhé místo letošních českých tabulek.

„Pokus se mi povedlo pěkně trefit, ale už asi poslední měsíc jsem věděl, že jsem na tom dobře. Na tréninku mi koule docela létala a také na závodech to vypadalo nadějně. Jenže měl jsem problém trefovat se do výseče a ustát dlouhé pokusy. Podařilo se mi to až na Vrhačské středě v Plzni,“ vyprávěl rodák z Mostu.

Vítězný pokus atleta s ideálními vrhačskými parametry (193 cm/117 kg) byl oproti dalším v sérii výrazně ulétlý. „Jako jediný letěl za devatenáct metrů. Všechno se ve správný okamžik sešlo. Byla v tom rychlost i síla, neudělal jsem technické chyby. Nic podstatné tomu nechybělo, prostě to klaplo,“ usmívá se svěřenec Petra Stehlíka.

Zdroj: archiv Tadeáše Procházky

Trénink se Staňkem mu sedí

V jeho tréninkové skupině je kolegou české koulařské jedničky Tomáše Staňka. „Prakticky všechno děláme spolu. Trénovat po boku českého rekordmana, je pro mě motivace. Myslím, že mě taková spolupráce posouvá,“ pokračuje čtyřiadvacetiletý vrhač, jehož největším dosavadním úspěchem bylo vítězství na halovém mistrovství ČR v roce 2021 v Ostravě, kde však Staněk nestartoval.

„Výhodou je, že se i s dalšími tréninkovými parťáky podporujeme a hecujeme. Navíc mi vyhovuje zázemí Vysokoškolského sportovního centra Victoria i působení v kladenském atletickém klubu,“ pochvaluje si Procházka, který dokončuje studium na České zemědělské univerzitě v Praze, kde si vybral obor Kvalita potravin.

V neděli čeká závodníka A.C. Tepo Kladno start na mistrovství ČR družstev v Hodoníně a tam by se chtěl plzeňskému výkonu přiblížit. „Cítím se dobře a pokusím se o co nejlepší výsledek. Před pár dny jsem na mokru a s těžší tréninkovou koulí hodil 18,60. Přes devatenáct metrů bych se v Hodoníně rád dostal,“ přeje si stříbrný z letošního mistrovství republiky v Táboře.