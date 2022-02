V sobotu bylo šťastnější Kladno. V závěru sice ztratilo vedení 4:3, ovšem v prodloužení dostalo výhodu přesilovky, Dušan Přívara krásně našel Ondřeje Papouška a letní posila svou druhou brankou v zápase rozhodla. „Byl to moment, který jsme zvládli, ani si nemyslím, že domácí tam udělali nějakou chybu. Bod pro nás je tu velmi důležitý,“ radoval se kouč Kanonýrů Martin Hovořák.

Karlovy Vary - Kladno 4:5 pp (2:1, 1:2, 1:1 - 0:1). Branky a asistence: 14. Strachota (Nushart), 15. Strachota (Klápa), 34. Smolka (Šťovíček), 55. Klápa (Korbel) – 19. Pixa (Bohuslávek), 27. Šnajdr (Přívara), 36. Papoušek (Pixa), 51. Höffer (Riebauer), 62. Papoušek (Přívara).

V odvetě vedli domácí 3:1, ale ve druhé třetině zářilo Kladno a skóre otočilo. Dokonce v závěru uteklo na 4:6 a ještě necelé čtyři minuty před koncem byli blízko vedení 2:0 v sérii. Jenže pak zabrali bývalí borci Kanonýrů. Tyl a Nushart zařídili vyrovnání, druhý jmenovaný dokonce tímhle gólem zkompletoval hattrick.

Rozhodly až nájezdy a i v nich byli Kladenští blízko úspěchu, když se trefili juniorští mistři světa Papoušek a Bachmaier. Jenže Vary v páté sérii srovnaly asi nejlepším domácím hráčem víkendu Strachotou, který navíc v šesté sérii rozhodl.

„Kopírovalo to včerejší zápas. Bylo to hodně vyrovnané, domácí byli velmi dobře připravení na vstup utkání a vedli 3:1. Něco jsme si k tomu o přestávce řekli, což mělo za následek zlepšenou hru po zbytek utkání,“ mínil Martin Hovořák, ale uznal, že jeho tým udělal mnoho chyb a lacino inkasoval. „Což byl jeden z faktorů, který zápas rozhodl. I když jsme měli v našich rukou možnost přidat další bod, tak jsme to nedokázali dotáhnout. Ovšem věřím, že doma předvedeme parádní zápasy,“ dodal Hovořák.

Série pokračuje příští víkend v kladenské hale BIOS, kde se odehrají dva zápasy (oba začínají v 18:00).

Karlovy Vary - Kladno 7:6 po nájezdech (3:1, 1:4, 2:1). Branky a asistence: 9. Smolka (Korbel), 17. Nushart (Strachota), 17. Strachota, 32. Nushart (Strachota), 57. Tyl (Strachota), 58. Nushart, rozhodující nájezd Strachota – 14. Bohuslávek (Papoušek), 22. Chroust (Bachmaier), 25. Bachmaier (Janda), 31. Pixa (Šefčík), 39. Janda (Bachmaier), 55. Papoušek (Pixa).

Kanonýrů: Macík (Weissgärber) – Pfaur, Veselý, Šefčík, V. Novák, Stůj, Přívara – Chroust, Bachmaier, Janda – Bohuslávek, Papoušek, Pixa Höffer, Riebauer, Šnajdr – Kučera, J. Novák. Kučera. Trenér: Hovořák.

