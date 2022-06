Vše začalo v pátek 27. května na pražské Markétě, kde se konal první finálový závod Speedway Grand Prix juniorů do 21 let (SGP 2). Trio českých reprezentantů Jan Kvěch, Petr Chlupáč a Daniel Klíma si postup do této série tří finálových závodů vybojovalo v kvalifikačních bojích a do pražského klání měl domácí pořadatel právo nasadit na posty dvou náhradníků (traťová rezerva) tuzemské závodníky. Volba padla na Matouše Kameníka z AK Divišov (v extralize hostuje za AK Slaný) a slánského Bruna Belana.