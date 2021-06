Zápas s Karvinou byl historicky prvním, který z hokejbalové Crossdock extraligy přenášela přímým přenosem televize O2 TV. Dosud utkání vysílala pouze Česká televize, nebo menší kanály.

Povolený počet stovky diváků vytvořil pěknou atmosféru, ale Kladno doplatilo na vlažnější úvod, kdy ho podceňovaní hosté dvakrát potrestali a vedli pak dlouho 2:1. Navíc jako vždy chytal výtečně brankář Heczko, reprezentant. Kladenští z něj byli už nešťastní, ale v závěru měli výhodu přesilovkya Kudela přesnou ranou zdálky vyrovnal. V prodloužení pak další přesilovku využil v obrovské formě hrající Milan Schnaubelt.

„Začátek se nám nepovedl a soupeř vycítil šanci. My nikdy neměli mužstvo na to, abychom hráli profesorský hokejbal. My musíme odfárat třikrát patnáct minut, v tom je naše síla,“ hodnotil trenér Kladna Drahomír Kadlec.

HBC Kladno – HBK Karviná 3:2 PP (1:2, 0:0, 1:0 – 1:0). Branky a nahrávky: 11. Procházka (Dědič, Schnaubelt), 45. Kudela (Hrabár, Schnaubelt), 49. Schnaubelt (Pražák) – 5. Pilch (Stromko, J. Rosůlek), 14. Stromko (Fárský, Diviš).

