V Kladně i v Nehvizdech by se měly představit dvě atraktivní postavy světové výšky. Jedná se o Mexičana Edgara Riveru a reprezentanta USA Shelby McEwena. Kromě nich do středočeských hal zavítá egyptská koulařská superstar Mostafa Amr Hassan.

Přivést v době koronaviru do epidemiologicky nestandardního Česka kvalitní zahraniční konkurenci není vůbec jednoduché. Přesto existují cesty, jak to dokázat. Odborníkem na to je manažer Jiří Jon.

„Nejdůležitější roli v tom hrají osobní kontakty. V minulých letech jsme se o cizince vzorně starali včetně toho, že jsme jim například v rámci pobytu ukázali Prahu. Prostě jsme pro ně vytvářeli maximálně přátelské prostředí a oni nás v dobrém slova smyslu pomlouvali ve svých zemích. Dobrou pověstí se pak nabaluje zájem další závodníků,“ vypráví atletický bard.

„Když někdo dostane nabídku z Nehvizd nebo z Kladna, tak na to pozitivně reaguje. Samozřejmě dneska panuje obava z celosvětové hygienické situace a z Česka zvlášť, ale daří se nám přivádět zajímavé cizince. Horší to je s finančními prostředky, takže musíme atletům vysvětlovat, že to, na co byli zvyklí z minulosti, teď už určitě neplatí,“ upozorňuje Jiří Jon.

Co se dá očekávat od prvních zveřejněných závodníků? Rivera je čtvrtý z mistrovství světa 2017 v Londýně, čtyřikrát se stal mistrem Mexika, je dvojnásobným finalistou Panamerických her a borcem s osobním rekordem 230 cm.

McEwen má skočeno ještě o centimetr výš. Jedná se o mladíka, který se probojoval na poslední mistrovství světa v Kataru. Předloni v Dauhá startoval také koulař Hassan, a ještě předtím i na MS v Londýně a Pekingu. Je dvojnásobným vítězem šampionátu arabských zemí a medailistou afrických her. S osobním rekordem 21,31 m bude útočit na stupně vítězů.

„Shelby McEwena jsme ani neoslovovali. Ozval se nám sám právě díky příznivým referencím od svých krajanů. Měl velký zájem, abychom mu potvrdili účast. Dokonce vzkazoval, že aby si u nás mohl zaskákat a projít se po Praze, sám si uhradí i část letenky,“ dodal Jiří Jon.