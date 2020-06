Říčanští byli na jaře připravení na nový ročník extraligy, všechny plány ovšem zhatila pandemie. „Měli jsme po zimní přípravě, extraliga měla začít 21. března, ale dva týdny před tím ustal veškerý sport,“ vrací se o pár měsíců zpět prezident RC Mountfield Říčany David Frydrych.

Hřiště bylo zavřené. Hráči prvního týmu trénovali individuálně, mladší kategorie měly volno. „V dubnu Výkonný výbor České rugbyové unie zrušil jarní část soutěží, ale v polovině května jsme se po uvolněních mohli vrátit k tréninku,“ pokračuje prezident.

„Už přes měsíc se zase hraje. Mládež pokračuje podle plánu, ale nejde o pořadí. U chlapů se jedná vyloženě o přáteláky,“ říká Frydrych s tím, že osmičlenná extraliga začne koncem srpna. „Bude se hrát jednokolově, čtyři nejlepší mužstva půjdou play-off a mistr bude znám na začátku listopadu.“

Ragby se normálně hraje dvoukolově systémem jaro-podzim. „Není to sice standardní, ale aspoň bude o co bojovat. Jednokolový systém nebude jednoduchý. Když se dvakrát prohraje, nastanou problémy, aby se postoupilo do vyřazovací části. Každý zápas se bude muset odmakat,“ upozorňuje prezident týmu, který loni získal extraligový bronz.

V Říčanech je už živo. Extraligové družstvo odehrálo přípravu s Pragou a Slavií. Stadion Josefa Kohouta bude tuto sobotu hostit pohárový turnaj v ragby XV. Začne se také hrát o titul v sedmičkovém ragby, tedy v olympijské verzi pro atletičtější hráče.

„Měli jsme obavy, aby kvůli koronaviru hráči neskončili. Hlavně u mládeže, ale mile nás překvapilo, jaký hlad je po pohybu a sportování. Některé děti jsou pořád doma, takže na trénincích máme stoprocentní účast,“ pochvaluje si Frydrych.