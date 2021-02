"Rozhodně si nemyslím, že v sobotu skončíme. Věřím, že Brno zvládneme nejlépe ve dvou zápasech. Šanci máme," prohlásil kladenský blokař Lukáš Kyjanica s tím, že ze všech možných soupeřů v předkole je tým z moravské metropole nejpřijatelnějším protivníkem.

V lednu mu totiž odešli dva důležití hráči - smečař Licek (Rakousko) a univerzál Římal (Karlovarsko).

Na brněnské palubovce se Kladnu nehraje dobře. Platilo to i v úvodu sezony, kdy tam podlehlo 0:3. "Tehdy jsem ale nebyli v dobré formě, protože se hrálo po naší koronavirové pauze," podotýká slovenský volejbalista ve službách Orlů.

Brno hodně sází na servis a právě na podání je v poslední době Lukáš Kyjanica hodně silný.

"Je pravda, že bylo období, kdy jsem se na servisu celkově trápil. Teď už se do toho dostávám a věřím, že to potvrdím i v dalších zápasech," přeje si třiadvacetiletý odchovanec Banské Bystrice. V domácí odvetě Orli Brňanům porážku vrátili (3:1).

Kladenští v sobotu prohráli čtvrtfinále Českého poháru s Ústím nad Labem (2:3). Kyjanica přiznal, že porážka byla pro celý klub zklamáním.

"Nepotvrdili jsme jeden z cílů sezony, postoupit do semifinále. Nebyl to ale z naší strany špatný zápas. Myslím, že naše forma roste, i když jsme to v některých prohraných zápasech nepotvrzovali," míní borec, jenž má na Kladně smlouvu i na příští sezonu.

V současné složité zdravotní situaci v Česku se Lukáš musí obejít bez rodiny a přátel, jež má na Slovensku.

"Zatím to zvládám. Necítím, že by mě to nějak tížilo. Setkáváme se se spoluhráči a mám čas se soustředit na volejbal."

Před sezonou řekl v rozhovoru pro Kladenský deník, že je svobodný a bez přítelkyně. "Tak tento stav je stále aktuální," uzavřel se smíchem bývalý mládežnický reprezentant našich východních sousedů.