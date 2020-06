Bývalý smečař s klubem, který své zápasy hraje ve Frýdku-Místku, podepsal roční smlouvu. „Rádi bychom ale spolupracovali déle,“ prozradil Marek Tomáš, sportovní manažer a asistent trenéra Beskyd.

Ke vzájemné dohodě došlo rychle. „Zavolal mi trenér Jakub Salon, se kterým se znám skoro celý život, hráli jsme spolu v Ústí a byl s námi i v nároďáku. Myslím si, že s ním bude dobrá spolupráce. Rozhodly i ambice týmu hrát v lepší polovině tabulky,“ vysvětlil zkušený dvaatřicetiletý volejbalista hlavní důvody změny.

O autoritu se u něj kouč Salon prý obávat nemusí. „Zažil jsem už hodně trenérů, s nimiž jsem měl přátelský vztah. Když jsme na tréninku, má hlavní slovo on a kamarádství jde stranou,“ konstatoval Moník.

Teď libera čeká stěhování z Ústí nad Labem, kde trvale žije. „Rodiče ‚nebyli‘ moc nadšení, že jdu až na druhý konec republiky, ale tuhle volbu samozřejmě nechali na mně. Řekli, že když pojedou na Slovensko, aspoň budou moci u mě přespat,“ se smíchem prozradil 190 centimetrů vysoký hráč.

Na sever Moravy a Slezska se vydá sám. „Přítelkyně má práci v Praze, občas za mnou bude dojíždět. Rodiče, kteří za mnou pravidelně jezdili do Kladna, teď budou jezdit na venkovní zápasy, když budeme hrát v Čechách,“ prozradil Moník.

Do Beskyd, které v nedohraném ročníku extraligy skončily na předposledním 11. místě, přišel z šestého Kladna. „Je to pro mě něco nového. Z Benátek, kde jsme hráli osmé deváté místo, jsem šel výš do Kladna. Mám ale rád výzvy a Beskydy jsou pro mě velká výzva. Beru to jako další krok v kariéře,“ svěřil se.

„Doufám, že všichni, kteří tady budou, odvedou sto procent, ne-li více, a společně to zvládneme, abychom byli co nejvýš,“ dodal Moník.

Forma mu nechybí, nucenou koronavirou pauzu vyplnil pohybem. „Jsem akční člověk, nevydržím nic nedělat. Doma jsem sekal dříví, začal jsem i běhat, což vyloženě nesnáším, ale nevydržel bych být v klidu,“ přiznal Moník.

Věnuje se i plážovému volejbalu. „Beach patří mezi mé letní sporty číslo 1, hraji ho od svých sedmnácti. Snažím se být každý den na písku, protože mi to po fyzické stránce dává hodně,“ poznamenal.

Včera se ale Moník vrátil do haly. „Vím, že soustředění nároďáku bylo naplánované do Opavy, takže by to bylo blíž, ale korona to oddálila a soustředění udělali v Jablonci. To je ale jedno, na sraz reprezentace pojedu kamkoliv,“ cenil si pozvánky do českého výběru nového trenéra Jiřího Nováka.

Teprve pak se bude seznamovat s novými spoluhráči v Beskydech. „Víc lidí znám z vedení klubu, ale to není problém,“ poznamenal. „Když jsem hrával na smeči, asi můj nejhorší protihráč z blokařů byl Tomáš Široký, který mě snad vždycky zablokoval. Jsem rád, že teď jsem s ním v jednom týmu. Možná i proto jsem sem šel,“ smál se Moník při podpisu smlouvy.

„Jediné libero, kterému jsem dával esa z podání, a on přijde zrovna k nám. Komu je teď budu dávat?“ žertoval také bývalý reprezentant Tomáš Široký, kapitán Black Volley.

Nastoupit v novém týmu na smeči se však Moník nechystá. „Trenéři Klár s Fortuníkem mě v Kladně občas nechávali zasmečovat, abych neztratil chuť. Kolena už to ale nedávala, tak jsem se tam ani moc necpal,“ nechtěl by se po třech letech vracet na původní post.