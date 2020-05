Když po utkání vyhlašoval domácí předseda klubu Tomáš Rejthar nejlepší hráče obou celků, zákonitě pozval do středového kruhu oba brankáře. Jak domácí Jan Jirotka, tak hostující David Stárek předváděli mezi tyčemi kouzla, reflex, poziční hru a skvělé rozhodování. I proto v normální hrací době padly jen dvě branky.

Do vedení šli ve druhé části hosté, ale Kladno brzy zahrálo dobře přesilovku a kanonýr Barnošák vyrovnal. Zápas pak mohly rozhodnout obě strany, ale v normální hrací době byli blíž Kladenští. Neuspěla však ani tradičně nebezpečná lajna štírků Šrámek, Špaček, Pražák, když ani jeden z forvardů v perfektních pozicích na Stárka recept nenašel. Neuspěl ani Pliml a těsně před koncem z trestného střílení Hrabár.

Rozhodlo tak až prodloužení, v němž Kladenští přečkali oslabení, jednou je zachránilo břevno, ale nakonec přece jen kapitulovali po úniku Moravce.

„Gólmani chytali výborně, ale také se sešly dva vyrovnané týmy a proto rozhodovaly maličkosti,“ řekl po utkání Jiří Hrabár a okomentoval i trestné střílení, při němž na Stárka nevyzrál. „Moc jsem nechtěl jet, protože nájezdy neumím. Bylo to vidět,“ usmál se Hrabár s tím, že chtěl jsem naznačit a strčit Stárkovi míček mezi nohy. „Bohužel to nevyšlo, je to dobrý gólman.

Hrabár hraje také za Beroun a v týdnu proti Novému Strašecí vstřelil hned tři branky – na obránce skvělý výkon. „To vás povzbudí, jenže tenhle zápas byl o něčem jiném, asi o pět levelů jinde. Hlavně rychlejší a tím pádem je těžké se tady prosadit,“ srovnává úroveň první a třetí nejvyšší soutěže Hrabár.

A jak si mladý reprezentant užíval chvíle volna při vyhlášení nouzového stavu? Pochopitelně ho mrzelo, že Kladno ztratilo svou skvělou pozici, když vedlo extraligovou tabulku, ale bral to jako fakt. „Bylo t nepříjemné být pořád doma, ale beru to i pozitivně, trochu jsme odpočinuli a načerpali sílu do další tréninkových cyklů. Já sice občas chodil běhat i posilovat, ale spíš to bylo o lenošení,“ přiznal se a dodal, že před prohru s Pardubicemi má Kladno v Autosklo H.A.K. Cupu stále jediný cíl – vyhrát ho. „A hlavně se dobře připravit na další ročník, v němž budeme chtít vyhrát jako každou sezonu,“ dodal Jiří Hrabár.

Jeho tým nyní čeká přípravný duel s Hostivaří příští pátek večer.